ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Düzce'de Engelliler pikniği yapılacak

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:06
Düzce'de Engelliler pikniği yapılacak
Düzce'de Engelliler pikniği yapılacak

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Engellliler Haftası nedeniyle Gölyaka Kültür parkta 'Engelliler Pikniği' düzenlendi.
Düzce Belediyesi tarafından her yıl yapılan ve geleneksel hale getirilen Engelliler Pikniği bu yıl 11 Mayıs tarihinde yapılacak. Gölyaka Kültür parkta organize edilen pikniğe özel eğitim okul öğrencileri ile aileleri davet edildi. Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ayşe Kılıç, ' Engelleri Birlikte Aşalım' adı verilen pikniğin saat 10,00'da başlayacağını ve 15,00'e kadar süreceğini ifade etti.
(TT-RFK-Y)

10.05.2017 15:15:40 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Minik öğrencilerden Atıklar canlanıyor sergisi
YEREL

MİNİK ÖĞRENCİLERDEN ATIKLAR CANLANIYOR SERGİSİ
Düzce'deki silahlı kavga
YEREL

DÜZCE'DEKİ SİLAHLI KAVGA
Kermeslere çözüm arayışı
YEREL

KERMESLERE ÇÖZÜM ARAYIŞI
Usulsüz parklara ceza yağdı
YEREL

USULSÜZ PARKLARA CEZA YAĞDI
Düzce Üniversitesinden uluslararası Şota Rustaveli 850. yılı sempozyumu
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİNDEN ULUSLARARASI ŞOTA RUSTAVELİ 850. YILI SEMPOZYUMU
Uygulamalı şifalı ürünler
YEREL

UYGULAMALI ŞİFALI ÜRÜNLER
Ak Parti Merkez ilçe danışma toplantısı yapıldı
YEREL

AK PARTİ MERKEZ İLÇE DANIŞMA TOPLANTISI YAPILDI
Tekstil öğrencileri sektör temsilcileriyle buluşuyor
YEREL

TEKSTİL ÖĞRENCİLERİ SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE BULUŞUYOR
Düzce Üniversitesi öğrencileri fikri yarışmasına damgasını vurdu
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ FİKRİ YARIŞMASINA DAMGASINI VURDU
TOKİ kaldırımları yapılıyor
YEREL

TOKİ KALDIRIMLARI YAPILIYOR
Düzce Belediyesi ağaçlandırma için ihale açılıyor
YEREL

DÜZCE BELEDİYESİ AĞAÇLANDIRMA İÇİN İHALE AÇILIYOR
Düzce Üniversitesinde Hemşirelik Haftası kutlandı
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİNDE HEMŞİRELİK HAFTASI KUTLANDI
Düzce Üniversitesi ev sahipliği yaptı
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Başkan Keleş Berat kandilini kutladı
YEREL

BAŞKAN KELEŞ BERAT KANDİLİNİ KUTLADI
Annem Varsa Bende Varım projesi genişliyor
YEREL

ANNEM VARSA BENDE VARIM PROJESİ GENİŞLİYOR
Vali Dağlı, &quot;İller Bankası'ndan destek isteyeceğiz&quot;
YEREL

VALİ DAĞLI, "İLLER BANKASI'NDAN DESTEK İSTEYECEĞİZ"
Düzce'de iş kazası: 1 ölü
YEREL

DÜZCE'DE İŞ KAZASI: 1 ÖLÜ
Düzce'de FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

DÜZCE'DE FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Düzce'de uyuşturucu operasyonu
YEREL

DÜZCE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Düzce'deki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

DÜZCE'DEKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Düzce'de FETÖ/PDY davası
YEREL

DÜZCE'DE FETÖ/PDY DAVASI
Düzce'de sağanak ve dolu yağışı
YEREL

DÜZCE'DE SAĞANAK VE DOLU YAĞIŞI
Vali Zülkif Dağlı'dan Başkan Yiğit'e ziyaret
YEREL

VALİ ZÜLKİF DAĞLI'DAN BAŞKAN YİĞİT'E ZİYARET
AK gençlerden köy okullarına destek
YEREL

AK GENÇLERDEN KÖY OKULLARINA DESTEK
EN ÇOK OKUNANLAR
Aç karnına su içmenin faydaları!
SAĞLIK

AÇ KARNINA SU İÇMEK İÇİN 10 NEDEN!

 1
  • 2 Annesinin izinden gitti, ondan daha meşhur oldu
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!