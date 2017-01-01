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Düzce'de Engelliler pikniği yapılacak



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Engellliler Haftası nedeniyle Gölyaka Kültür parkta 'Engelliler Pikniği' düzenlendi.

Düzce Belediyesi tarafından her yıl yapılan ve geleneksel hale getirilen Engelliler Pikniği bu yıl 11 Mayıs tarihinde yapılacak. Gölyaka Kültür parkta organize edilen pikniğe özel eğitim okul öğrencileri ile aileleri davet edildi. Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ayşe Kılıç, ' Engelleri Birlikte Aşalım' adı verilen pikniğin saat 10,00'da başlayacağını ve 15,00'e kadar süreceğini ifade etti.

(TT-RFK-Y)



10.05.2017 15:15:40 TSI

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