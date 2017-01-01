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Bolu'da 9,5 kilometrelik "Yeşil Yol" projesi

- Başkan Yılmaz: 23 yıllık bir hayali gerçekleştiriyoruz



(Fotoğraflı)



Faruk Çidem

BOLU (İHA) - Bolu'da hayata geçirilecek "Yeşil Yol" projesiyle şehrin ortasından 9,5 kilometre uzunluğunda ve 80 metre genişliğinde yeşil bir koridor oluşturulacak.

Bolu Belediyesi'nin dünyanın en uzun yeşil yolu olarak adlandırdığı "Yeşil Yol" projesi ile birlikte D-100 Karayolu kentin dışına çıkarılarak şehrin ortasında yeşil bir kuşak oluşturulacak. Proje kapsamında D-100 Karayolu üzerinde kentin giriş ve çıkış noktaları arasında yer alan bölüm trafiğe kapatılarak, bir yaşam merkezine dönüştürülecek.

Dünyada şehir merkezinde yapılan en uzun yeşil yol olma özelliğine sahip olduğu ve proje içerisinde parklar, eğlenme, dinlenme ve spor mekanları, yürüyüç ve bisiklet yolları, alışveriş ve sanat merkezleri gibi farklı alanların yer alacağı belirtilen projeyle ilgili konuşan Başkan Yılmaz, "D-100 karayolunun güneye alınması ile birlikte eski yolu 'yeşil yol' haline getireceğiz. Şehrin ortasında, yemyeşil yeni bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Bolu'nun şehir merkezi de cennet gibi doğasıyla uyumlu hale gelecek. Bu proje, Bolu'nun turizm potansiyelinin artırılmasında da önemli rol oynayacak. Bir hayalimizi daha gerçeğe dönüştürmekten mutluyuz. Tabiatin Kalbi Bolu, cennet doğasıyla uyumlu dev projelerle bir dünya kenti olacak" dedi.



Dünya'nın en uzun yeşil yolu olacak

D-100 Karayolu'nun güneye alınmasının tamamlanmasının ardından "Yeşil Yol Projesi"ne başlayacaklarını belirten Yılmaz, projenin şehir trafiğini de rahatlatacağını, TIR ve kamyon geçişlerinin şehir dışına çıkarılacağını söyledi. 'Yeşil Yol'un 9,5 kilometrelik uzunluğu ile dünyada şehrin tam ortasından geçen 'en uzun rekreasyon alanı' olacağına dikkat çeken Yılmaz, proje ile ilgili şunları söyledi:

"Tabiatın Kalbi Bolu'nun potansiyeline uygun projeler oluşturuyoruz. Hem kent içi ulaşımda hem de yapılaşmada dünya şehirlerini örnek alıyoruz ve tecrübelerinden faydalanıyoruz. Dünyada yeşil yol konusunda başarılı örnekler var. Mesela, New York'ta demiryolundan yeşil yola dönüştürülen High Line, Boston'da yeşil omurga olarak tanımlanan BigDig gibi. Bolu'yu bir anlamda ikiye bölen D-100 Karayolu'nda gerçekleştireceğimiz projemiz hem yeşil yol, hem de yeşil omurga niteliği taşıyacak. Proje aynı zamanda dünyadaki şehrin tam ortasında bu kadar uzunlukta bir rekreasyon alanı oluşturması açısından da dünyada bir ilke imza atacak. Turizm şehri Bolu, 'Yeşil Yolu'yla da hem Türkiye'de hem de dünyada çok söz ettirecek.



Projede 3 'koridor' yer alacak

Yeşil Yol, kentin farklılaşan iki bölgesinin birleştirici unsuru ve geçiş alanı işlevini üstlenecek. Kenti ikiye bölen karayolunun alternatif işlevlerle kente kazandırılması için hazırlanan proje ile Bolu'nun kuzey ve güney bölgelerindeki tüm mahallerlerin eşit uzaklıkta ulaşabileceği bir yaşam alanı oluşturulacak.

Projede, Yeşil Yol güzergahında, Batı Koridoru, Yeşil Koridor ve Doğu Koridoru olmak üzere üç ayrı koridor yer alacak. Kentin batı giriş noktasında bulunan Batı Koridoru'nda Kırsal Yeşil Odak ve kentsel gelişim yönüyle uyumlu konut alanları yer alacak. Yeşilin her tonunu yoğun bir şekilde içinde barındıracak 9, 5 kilometrelik Yeşil Koridor, kent merkezi ile ortak kullanılacak alan olacak. Kentin diğer giriş noktasında yer alan Doğu Koridoru'nda Kentsel Yeşil Odak ve havaalanı ve sanayi alanları ile ortaklaşa gelişecek kısım yer alacak.

(FC-RFK-Y)



10.05.2017 15:16:18 TSI

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