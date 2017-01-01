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Minik öğrencilerden Atıklar canlanıyor sergisi



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Uzunmustafa İlkokulu minik kalpler anasınıfı ve 1/g sınıfı öğrencilerinin hazırladığı atıklar canlanıyor, nesli tehlike altındaki canlıları tanıyorum defile ve sergisi büyük ilgi gördü.

Düzce Belediyesi Sergi Salonunda Uzunmustafa İlkokulu Minik Kalpler anasınıfı ve 1/G sınıfının hazırladığı "Atıklar Canlanıyor, Nesli Tehlike Altındaki Canlıları Tanıyorum" temalı defile ve sergi açıldı.

Açılışın ardından Vildan Yüksel öğretmenin Minik Kalpler Anasınıfı öğrencileri tarafından atıklardan yapılmış olan kıyafetlerin yer aldığı defile sergilendi. Öğrencilerin atıklardan yaptığı defile büyük ilgi gördü. Ardından ise Dilek Balaban öğretmenin aile çalışması olan nesli tehlike altındaki canlıları tanıyorum konulu maket sergisi gezildi.

(AY)



10.05.2017 15:17:12 TSI

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