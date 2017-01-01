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Kendi çiçeklerini yetiştirip ilçeyi renklendiriyorlar

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:08
Kendi çiçeklerini yetiştirip ilçeyi renklendiriyorlar
Kendi çiçeklerini yetiştirip ilçeyi renklendiriyorlar

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Karaağaçlı Mahallesinde bulunan Şehzadeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesinde incelemelerde bulundu. Şantiyedeki görevli personelden üretilen bitkiler hakkında bilgiler alan Başkan Çelik, "Daha yeşil bir Şehzadeler için çalışmalarımız devam edecek" dedi.
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Karaağaçlı Mahallesinde bulunan Şehzadeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesinde incelemelerde bulundu.
Başkan Danışmanı Atilla Efendioğlu ile birlikte şantiyede incelemelerde bulunan Başkan Çelik, şantiye içerisinde yetişen çiçek ve bitkileri inceledi. Şehzadeler Belediyesi olarak şantiyede yetiştirdikleri çiçekleri Şehzadeler'in 65 mahallesinde bulunana tüm parklara ekim yapacaklarını belirten Başkan Çelik, "Belediyemize ait olan Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyemizde ilçemizde bulunan parklarda kullanacak olan çiçek ve farklı bitkilerin hem üretimini hem de bakımlarını yapıyoruz. Havaların ısınması ile birlikte hem şantiyemizde hem de ilçemizde ki yeşil alanlarda hummalı bir çalışma başlattık. Yaz aylarında parklarımızın rengarenk olması için ekiplerimiz gereken hazırlıkları tamamladılar. Şuan itibarı ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyemizde yetiştirdiğimiz çiçeklerin bakımlarını yapıyoruz. Bu çiçeklerimiz birkaç hafta sonra parklarımızda toprakla buluşacak ve Şehzadeler'e ayrı bir güzellik katacak. Bugün şantiyemize yaptığımız ziyaretimizde, park ve bahçeler müdürümüz ve danışmanımız ile birlikte şehrimize yeni yapacağımız yeşil alanlarında projelerini görüştük. Daha yeşil bir Şehzadeler için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" dedi.
(SC-Y)

10.05.2017 15:17:15 TSI
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