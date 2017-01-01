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Gülle atma bölge birincisi oldu



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, ortaokul öğrencisi Ümmünur Yalazı, Antalya da düzenlenen gülle atma yarışmasında bölge birincisi oldu. Gümeli Ortaokulu öğrencisi Yalazı'yı ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel, tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. .

2016-2017 Okullar Arası Atletizm Yarışması Gülle Atma Yıldız Kızlar Ferdi İl Birincisi olan Gümeli Ortaokulu Öğrencisi Ümmünur Yalazı, Antalya da gerçekleştirilen Bölge Şampiyonasında da birinci olarak Trabzon'da gerçekleşecek Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel ve Şube Müdürü Sefer Aydın'ın okulunda ziyaret ettiği Ümmünur Yalazı, Türkiye Şampiyonasında ili, ilçeyi ve okulunu en iyi şekilde temsil edeceğini belirtti. Ümmünur Yalazı,"Başta Beden Eğitimi Öğretmenim Deniz Örün, Okul Müdürümüz İzzet Yörük ve ailem olmak üzere desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Başarılı öğrenci ile öğretmenlerini kutlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel, hediye paketi takdim ederken, Türkiye Şampiyonasında da başarı beklediklerini söyledi.

(FT)



10.05.2017 15:19:48 TSI

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