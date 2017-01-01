ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Odunpazarı'nda tur aracıyla gezinti keyfi

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:11
Odunpazarı'nda tur aracıyla gezinti keyfi
Odunpazarı'nda tur aracıyla gezinti keyfi

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Evleri, tarihi dokusu ve doğal ortamıyla turistlerin en çok tercih ettiği yerlerden biri olma özelliğini sürdürüyor.
Odunpazarı, özellikle yerli ve yabancı turistlerin en çok geldiği yerlerden biri olurken, Odunpazarı Belediyesi, Tarihi Odunpazarı Evleri'ni gezmek isteyenler için ücretsiz tur aracı hizmeti veriyor.
Odunpazarı Belediyesi, üzerinde tarihi evlerin fotoğraflarının yer aldığı 11 kişilik tur minibüsü ile gün boyunca Odunpazarı'nı gezmeye gelen turistlere hizmet ediyor. Sabahtan akşama kadar Turizm Danışma Ofisi önünde bekleyen ve yolcularını aldıktan sonra bölgedeki tarih kokan sokaklarda tur atan araçta, misafirlere tarihi evlerle ilgili de detaylı bilgi de veriliyor.
Yaklaşık 1 saat süren turla ortalama 5 kilometrelik bir alan gezdiriliyor.
(BRK-

10.05.2017 15:20:49 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Yunus Emre anıldı
YEREL

ODUNPAZARI BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ETKİNLİKTE YUNUS EMRE ANILDI
Odunpazarı Belediyesi kandil simidi dağıttı
YEREL

ODUNPAZARI BELEDİYESİ KANDİL SİMİDİ DAĞITTI
PTT'den Anneler Gününe özel mektup projesi
YEREL

PTT'DEN ANNELER GÜNÜNE ÖZEL MEKTUP PROJESİ
Kuvvetli rüzgar üreticiyi vurdu
YEREL

KUVVETLİ RÜZGAR ÜRETİCİYİ VURDU
Engelliler Haftası kutlanıyor
YEREL

ENGELLİLER HAFTASI KUTLANIYOR
DOGEZ'in demir atlılar grubu
YEREL

DOGEZ'İN DEMİR ATLILAR GRUBU
Fen İşleri ekipleri spor tesisinde yoğun mesaide
YEREL

FEN İŞLERİ EKİPLERİ SPOR TESİSİNDE YOĞUN MESAİDE
Ramazan öncesi denetimler sıklaştırıldı
YEREL

RAMAZAN ÖNCESİ DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI
Engelliler Haftası kutlanıyor
YEREL

ENGELLİLER HAFTASI KUTLANIYOR
Zeka Oyunları Mağazası ESOGÜ'de
YEREL

ZEKA OYUNLARI MAĞAZASI ESOGÜ'DE
AFAD'dan fırtınadan etkilenen mevsimlik işçilere yardım
YEREL

AFAD'DAN FIRTINADAN ETKİLENEN MEVSİMLİK İŞÇİLERE YARDIM
Bir ayda bin 394 araç artışı
YEREL

BİR AYDA BİN 394 ARAÇ ARTIŞI
ESOGÜ Bahar Etkinlikleri Spor Müsabakaları'nda ödüller sahiplerini buldu
YEREL

ESOGÜ BAHAR ETKİNLİKLERİ SPOR MÜSABAKALARI'NDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
ESOGÜ Hastanesi'nden emekli olanlar için emeklilik töreni
YEREL

ESOGÜ HASTANESİ'NDEN EMEKLİ OLANLAR İÇİN EMEKLİLİK TÖRENİ
&quot;Çölyakla Yaşam&quot; konferansı
YEREL

"ÇÖLYAKLA YAŞAM" KONFERANSI
'Dertli Dolap' Yunus Emre Konser ve Şiir Dinletisi
YEREL

'DERTLİ DOLAP' YUNUS EMRE KONSER VE ŞİİR DİNLETİSİ
İl Emniyet Müdürlüğünde 'Ayın Personeli' uygulaması devam ediyor
YEREL

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE 'AYIN PERSONELİ' UYGULAMASI DEVAM EDİYOR
Rektör Gündoğan &quot;Merak Makinesi&quot;ni inceledi
YEREL

REKTÖR GÜNDOĞAN "MERAK MAKİNESİ"Nİ İNCELEDİ
Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde mezunlar günü ve mezuniyet töreni yapıldı
YEREL

SABİHA GÖKÇEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ'NDE MEZUNLAR GÜNÜ VE MEZUNİYET TÖRENİ YAPILDI
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın Engelliler Haftası mesajı
YEREL

TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANI DT. AHMET ATAÇ'IN ENGELLİLER HAFTASI MESAJI
TCDD'den ilaçlama uyarısı
YEREL

TCDD'DEN İLAÇLAMA UYARISI
Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası
YEREL

KARAYOLU GÜVENLİĞİ VE TRAFİK HAFTASI
Yapımı tamamlanan yolların yeniden kazılmasına tepki
YEREL

YAPIMI TAMAMLANAN YOLLARIN YENİDEN KAZILMASINA TEPKİ
Yazar Şenyüzlü'nün &quot;Anlayarak Hızlı Okuma&quot; kitabı okuyucuları ile buluştu
YEREL

YAZAR ŞENYÜZLÜ'NÜN "ANLAYARAK HIZLI OKUMA" KİTABI OKUYUCULARI İLE BULUŞTU
EN ÇOK OKUNANLAR
Aç karnına su içmenin faydaları!
SAĞLIK

AÇ KARNINA SU İÇMEK İÇİN 10 NEDEN!

 1
  • 2 Annesinin izinden gitti, ondan daha meşhur oldu
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!