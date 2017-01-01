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Odunpazarı'nda tur aracıyla gezinti keyfi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Evleri, tarihi dokusu ve doğal ortamıyla turistlerin en çok tercih ettiği yerlerden biri olma özelliğini sürdürüyor.

Odunpazarı, özellikle yerli ve yabancı turistlerin en çok geldiği yerlerden biri olurken, Odunpazarı Belediyesi, Tarihi Odunpazarı Evleri'ni gezmek isteyenler için ücretsiz tur aracı hizmeti veriyor.

Odunpazarı Belediyesi, üzerinde tarihi evlerin fotoğraflarının yer aldığı 11 kişilik tur minibüsü ile gün boyunca Odunpazarı'nı gezmeye gelen turistlere hizmet ediyor. Sabahtan akşama kadar Turizm Danışma Ofisi önünde bekleyen ve yolcularını aldıktan sonra bölgedeki tarih kokan sokaklarda tur atan araçta, misafirlere tarihi evlerle ilgili de detaylı bilgi de veriliyor.

Yaklaşık 1 saat süren turla ortalama 5 kilometrelik bir alan gezdiriliyor.

(BRK-



10.05.2017 15:20:49 TSI

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