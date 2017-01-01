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Ağrı'da engellilere anlamlı ziyaret

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:13
Ağrı'da engellilere anlamlı ziyaret
Ağrı'da engellilere anlamlı ziyaret

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı İşkur İl Müdürü Gıyas Güven ile SGK İl Müdürü M.Nuri Aktaş, "10-16 Mayıs Engelli Haftası" dolayısıyla Tüm Engelliler Dernek Başkanı Sadullah Çabaş'a ziyarette bulundu.
Ağrı İşkur İl Müdürü Gıyas Güven ile SGK İl Müdürü M.Nuri Aktaş, "10-16 Mayıs Engelli Haftası" dolayısıyla Tüm Engelliler Dernek Başkanı Sadullah Çabaş'a ziyarette bulunarak istek ve taleplerini dinledi. Ziyarette, Ağrı İşkur İl Müdürü Gıyas Güven, İşkur'un engeli vatandaşlarımıza yönelik faaliyetlerini anlattı.
Dernek Başkanı Cabaş'tan tavsiye ve önerilerini alan Güven, özellikle engellilere yönelik 36 bin TL'lik hibe desteği konusunda ilimizdeki engelli vatandaşların yararlanabilmeleri için elinden geleni yapacağını söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Çabaş, ziyaretten dolayı Güven'e ve Aktaş'a teşekkür etti.
(AG-AT-Y)

10.05.2017 15:21:22 TSI
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