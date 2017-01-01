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Şark Dişçisi Ermenistan turnesine çıkıyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi 'Tiyatro'nun 2016-2017 tiyatro sezonunda sahneye koyduğu Şark Dişçisi yurt dışına açılıyor.

Bursa ve İstanbul'da tiyatro tutkunları ile buluşan Şark Dişçisi, Ermenistan turnesine çıkmaya hazırlanıyor. 19. yüzyıl Osmanlı edebiyatının en önemli hiciv yazarlarından Hagop Baronyan'ın yazdığı, Engin Alkan'ın yönettiği Şark Dişçisi, 12-18 Mayıs 2017 tarihinde Erivan ve Gümrü'de izleyici karşısına çıkacak. Şark Dişçisi, "Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Destek Programı 2" çerçevesinde Avrupa Birliği desteğiyle, Ermenistan'da sahnelenecek.

Kamu Gazetecilik Kulübü'nün bir kültür projesi olan "Şehirler Buluşuyor" projesi kapsamında Ermenistan izleyicisi ile buluşacak olan oyun, aynı zamanda Nilüfer ile Erivan ve Gümrü arasında da bir köprü kurulmasını sağlayacak.

Osmanlı ve Ermeni tiyatrosunda önemli bir yeri olan oyun ve hiciv yazarı Hagop Baronyan'ın yazdığı oyun, Bursa'da seyirciden büyük ilgi gördü.

(MŞ)



10.05.2017 15:22:03 TSI

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