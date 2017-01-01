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Bozüyük'te trafik haftasında sürücüler unutulmadı



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Karayolu ve Trafik Güvenliği Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında trafik ekipleri tarafından sürücülere broşür dağıtılarak ikramda bulunuldu.

Kasımpaşa Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner'in katılımıyla gerçekleştirilen faaliyette, Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğine bağlı trafik ekipleri ve Toplum Destekli Polisler, sürücülere broşür ve araç kokusu dağıttılar. Berat Kandili olması sebebiyle kandil simidi ve lokum ikram ettiler. Hayırlı yolculuklar dilediler. Dağıtılan broşürlerde, emniyet kemeri kullanımının önemi ve trafik kuralları yer alıyor.

(İC-



10.05.2017 15:23:39 TSI

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