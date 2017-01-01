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PTT'den Anneler Gününe özel mektup projesi



(Fotoğraflı)



Mustafa Köken

ESKİŞEHİR (İHA) - PTT Eskişehir Başmüdürlüğünün "Anneler Günü" için başlattığı projeyle, öğrencilerin annelerine yazdığı mektuplar, Anneler Günü'nde sahiplerine ulaştırılacak.

Milli Zafer İlkokulu bahçesine getirilen PTT Mobil Hizmet aracıyla, Anneler Günü vesilesiyle öğrencilere annelerine gönderilmek üzere bir mektup yazmaları istendi. Minik öğrenciler, yazdıkları mektupları mobil hizmet aracındaki görevlilere teslim etti.

PTT İki Eylül Şubesi Müdürü Ekrem Kardaş, PTT ailesi olarak Anneler Günü için böyle bir kampanya başlattıklarını söyledi. "Buradaki etkinliğimiz sayesinde çocuklarımızın annelerinin, Anneler Gününü kutlamaları için bir fırsat veriyoruz" diyen Kardaş, "Bizim hazırladığımız kağıtlara annelerine en iyi dileklerini iletiyorlar. Bizlere de bunu göndermek düşüyor. Aldığımız mektupları en kısa zamanda ulaştıracağız. Çok muazzam bir ilgi var. Ortalama şuan elimizde bine yakın mektup var. Anneler Günü sebebiyle ayrıca kargolarımızda yüzde 10 indirimimiz var. Amacımız böyle önemli günlerde halkımıza en iyi hizmeti sunabilmek" dedi.

Çocuklar da, annelerine duygu ve sevgilerini anlatan mektuplar yazdıklarını söylediler.

(MK-KÇ)



10.05.2017 15:25:09 TSI

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