Odunpazarı Belediyesi kandil simidi dağıttı
(Fotoğraflı)
ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi, Berat Kandili nedeniyle vatandaşlara kandil simidi dağıttı.
Odunpazarı Belediyesi Çarşı Camii önünde kandil simidi dağıtarak, vatandaşların Berat Kandili'ni kutladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği dağıtımda, belediye görevlileri yaklaşık 6 bin 500 adet kandil simidini 1 saat boyunca vatandaşlara dağıttı.
Odunpazarı Belediyesi'nin kandil simidi etkinliğini gelenek haline getirdiğini belirten vatandaşlar da, uygulamadan memnun olduklarını söyledi. Vatandaşlar, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt'a teşekkür etti.
(BRK-
10.05.2017 15:25:32 TSI
NNNN