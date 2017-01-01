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Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Yunus Emre anıldı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi, Yunus Emre Haftası nedeniyle konser ve şiir dinletisi düzenledi.

"Dertli Dolap" adlı etkinlik Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) gerçekleşti. Serpil Vurucu ve Orhan Eryılmaz tarafından hazırlanan gecede, Yunus Emre ilahileri YKSM Müzik Topluluğu tarafından enstrümantal olarak icra edildi. Serpil Vurucu ise şiir ve Yunus Emre anlatıları ile geceye renk kattı. YKSM Müzik Topluluğu etkinlik de ayrıca Yansımalar Topluluğunun eserlerini enstrümantal olarak icra etti.

YKSM Müzik Topluluğu, etkinliğe katılanları mest ederken, etkinliğe katılanlar konser sonunda sanatçıları ayakta alkışladı.

(İHA-



10.05.2017 15:25:52 TSI

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