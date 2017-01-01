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Büyükşehir bilge lider Haydar Aliyev'i andı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:19
Büyükşehir bilge lider Haydar Aliyev'i andı
Büyükşehir bilge lider Haydar Aliyev'i andı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi düzenlediği panelle Azerbaycan Cumhuriyeti'nin efsane Bilge Lideri Haydar Aliyev'i doğumunun 94'ncü yıldönümünde andı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen anma programına Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, Erzurum Vali Yardımcısı Mehmet Levent Kepçeli, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile diğer yetkililer katıldı. Azerbaycan Kars Başkonsolosu Guliyev, açılışta yaptığı konuşmada, "Türkiye bizim özümüzdür. Burada ne ayrı ne de gayrı var. Kars, Iğdır ve Erzurum bizim için et ve tırnak gibidir. Azerbaycan olarak bugün burada yapılan bu konferans ve açılışlardan ötürü Azerbaycan halkım adına size teşekkür ediyorum. Bilge Lider Haydar Aliyev, kendisini her zaman Türkçülüğe adamıştır. Onun gerçekleştirdiği reformlar bugün bizim birlik ve beraberliğimizin temelini oluşturur. Her zaman bize arka çıkan bize destek olan acı ve sevincimize ortak olan Türkiye'mize minnettarız. Bize Erzurum'da bu jesti yaşatan Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e çok teşekkür ediyoruz" dedi.
"HAYDAR ALİYEV DÜNYA SİYASETİNE YÖN VEREN BİR LİDERDİR"
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, "Dünya siyasetine damga vuran Bilge Lider Haydar Aliyev'i doğumunun 94'ncü yıldönümünde saygı ve şükranla anıyoruz" dedi. "Haydar Aliyev sadece Azerbaycan düzeyinde değil, Dünya siyasetinde büyük bir saygınlığı olan önemli bir devlet adamı ve bilge bir liderdir" diyen Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün, eğer Türkiye ile Azerbaycan arasında kopmayacak sıkı bağlar oluşmuşsa bunda hiç kuşkusuz Haydar Aliyev'in çok önemli rolü ve katkıları vardır. Haydar Aliyev; milli kültür ve değerleri geçmiş ve gelecekle birleştiren ender devlet adamlarındandır.
'Bir millet iki devlet' sözüyle Türkiye ve Azerbaycan arasında hiçbir zaman kopmayacak güçlü bir bağın ve güçlü bir ahitleşmenin temelini atan bu büyük devlet adamı Dünya siyasetine yön vermiş ve kalıcı izler bırakmış büyük bir vatanseverdir. Haydar Aliyev; Türk dünyasının hafızasında kurucu ve kurtarıcı devlet adamı, milli lider ve halkın büyük teveccüh ve sevgisini kazanan önder olarak kalmıştır."
"DADAŞ KENDİSİNE YAPILAN KARDEŞLİĞİ ASLA UNUTMAZ"
Başkan Sekmen, "Dadaş kendisine yapılan kardeşliği asla unutmaz" dedi. Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Böylesine bir güçlü lideri bağrında yetiştiren Azerbaycan Cumhuriyeti'ne olan sevgi, Dadaşlar diyarında bambaşkadır. Esaret dolu günlerde bir yandan cephelerde bir yandan da Ermeni Taşnak Çeteleri ile savaşan Erzurum'un yokluk ve kıtlıkla mücadelesine 1916'da Azerbaycanlı kardeşlerimiz yetişmiştir. Bakü Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi, 'Kardaş Kömeği' yani kardeş yardımı adı altında Dadaşlara yardım elini uzatmıştır. İşte bu nedenledir ki Dadaşların Can Azerbaycan'a sevgisi, ilgisi bambaşkadır. Erzurum, Azerbaycan'ı, milli mücadelede ecdadımızla birlikte omuz omuza düşmana karşı savaşan Genceli Yiğit Seyidov'u ve Bilge Lider Haydar Aliyev'i asla unutmaz." Protokol konuşmalarının ardından panele geçildi. Panelistler Prof. Dr. Fahrettin Seferov, Prof. Dr. Hacali Necefoğlu ve Prof. Dr. Bahadır Gücüyeter, Haydar Aliyev'i slayt ve sunumlar eşliğinde anlattı.
(ERZ-AT-Y)

10.05.2017 15:28:04 TSI
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