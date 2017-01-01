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Reyhanlı'da başarılı öğrencilere ödül



(Fotoğraflı)



Ecevit Cemiloğlu

HATAY (İHA) - Hatay'da yapılan spor ve kültürel yarışmalarda dereceye giren Reyhanlılı öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Reyhanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Tünek, Hatay genelinde okullar arası yapılan spor ve kültürel yarışmalarda Reyhanlı'dan katılarak dereceye giren 17 öğrenciyi çeyrek altın ve çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yapılan ödül töreninde konuşan Tünek, öğrencilerin başarılarına katkısı olan öğretmenlere de teşekkür ederek belge verdi.

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdulgani Şanverdi, okul müdür ve öğretmenleri katıldı.

(ECV-Y)



10.05.2017 15:28:59 TSI

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