Öğrenciler, sokakta çöp topladı
(Fotoğraflı)
Kürşat Aktaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki Yavuz İlkokulu öğrencileri, öğretme ve idarecileri ile birlikte çöp topladı.
Gölbaşı ilçesinde 'Temiz okul temiz çevre' projesi kapsamında çevre temizliği yapıldı.Düzenlenen programa Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, Şube Müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile program başladı. Yavuz İlkokulu Müdürü Ramazan Kaycı, yaptığı açılış konuşmasında, "İlçemiz, okulumuz, çevremizde temizlik açısında sıkıntı yok. Ancak zaman zaman bizler de dahil olmak üzere elimizdeki çöpü sokaklara attığımıza şahit oluyoruz. Bu proje ile bu tür menfi hareketlerin önüne geçmeyi, asgari seviyeye indirmeyi hedefliyoruz" dedi.
Yavuz İlkokulu Halkoyunları Ekibinin gösterisinden sonra, 15 Temmuz Şehitleri Köşesi gezilerek, okul idaresi tarafından daha önce belirlenen sokaklarda idareci, öğretmen ve öğrenciler tarafından temizlik yapıldı.
(KA-SD-Y)
10.05.2017 15:29:47 TSI
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