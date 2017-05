YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çatak Belediyesinden "Hoş Geldin Bebek" ekibi

Gökhan Murat Göktürk

VAN (İHA) – Van'ın Çatak Belediyesi, ilçede bir yeniliğe daha imza atarak dünyaya yeni gelen çocukların ailelerine yardım amaçlı "Hoş Geldin Bebek" ekibi kurdu.

Göreve geldiği günden itibaren vatandaşların her sorunuyla yakından ilgilenen Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül'ün talimatıyla yeni doğum yapan anneler, oluşturulan "Hoş geldin Bebek" ekibi tarafından evlerinde ya da hastanede ziyaret edilerek yardım paketi veriliyor. Bu kapsamda Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül ve Belediye Başkan Yardımcısı Murat Okan, SYDV Müdürü Aydın Babur, Korulu Mahallesi'nde oturan ve Çatak Devlet Hastanesinde yeni doğum yapan Süheyla Puli ve Nazenin Temel'i ziyaret etti.

Hastanede doktorlar tarafından karşılanan Akgül ve beraberindekiler, ailelere hayırlı olsun dileklerinde bulunduktan sonra bir bebeğin ve annenin tüm ihtiyaçlarının içinde bulunduğu hediye paketini verdiler. Belediye Başkan Vekili Akgül, sosyal devletin yaşamın her anında olduğunu belirterek, "Bizler sosyal devlet anlayışı gereği doğumdan başlayıp yaşamın her anında vatandaşımızın yanındayız. Hoş Geldin Bebek uygulamasıyla da bunu gösterdik. Doğum sonrası ailelerin birçok ihtiyacı oluyor. Bir nebze olsun bu ihtiyaçlara cevap vermek bizi mutlu ediyor" dedi.

10.05.2017

