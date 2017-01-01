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Urmu dut rengini almaya başladı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da baharın gelişi ile birlikte kent merkezinde ki urmu dut meyvesi siyah rengini almaya başladı.

Adıyaman kent merkezinde önce kırmızı rengini alan urmu dut daha sonra siyah renk almaya başladı. Baharın gelişi ile birlikte hava sıcaklığının arttığı Adıyaman'da urmu dut meyveleri siyah rengini almaya başladı. Urmu dutun yaklaşık 1 ay içerisinde tezgahlarda olacağı ifade ediliyor.

Şifa kaynağı olarak bilinen urmu dut ve ürünlerinde içeriğinde bol oranda demir minerali olduğu, kan yapan besinlerden biri olduğunu, kalbi koruyucu etkisi olduğu, gribal enfeksiyonlara karşı koruyucu olduğu belirtiliyor.

(AHM)



10.05.2017 15:30:43 TSI

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