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Vali Kamçı'dan Engelliler Haftası Mesajı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:23
Vali Kamçı'dan Engelliler Haftası Mesajı
Vali Kamçı'dan Engelliler Haftası Mesajı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Engelliler Haftası ile ilgili yayımladığı mesajında "Engellilik, yalnızca engellileri ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren, özel eğitimden rehabilitasyona, istihdamdan sosyal hizmetlere kadar eksiksiz bir anlayışla ele alınması gereken bir sorundur" dedi.
Vali Süleyman Kamçı, Engelliler Haftası münasebeti ile bir mesaj yayımladı. Vali Kamçı mesajında, "Ülkemizde engellilerin yaşama sevinçlerini kaybetmeden, üretken, aktif bireyler olarak toplumsal hayatta rol üstlenebilmeleri ve güçlerini kullanabilmelerini sağlayacak önlem ve düzenlemelerin hayata geçirilmesi konusu üzerinde önemle durulmaktadır. Hiç şüphe yoktur ki daha yapılacak çok şey var. Bir ülkenin huzuru, onu oluşturan tüm bireylerin mutluluğuyla sağlanır. Engellilerimizin toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, şüphesiz tüm toplumu zenginleştirecek, güçlendirecektir. Nüfusun önemli bir bölümünü oluşturan engelli vatandaşlarımızın, eğitim, istihdam, barınma, rehabilitasyon ve bakımının sağlanması, ailelerinin desteklenmesi, vatandaşlarımızın engellilik konusunda bilinçlendirilmesi için yürütülen çalışmalar artarak devam etmektedir. Engelli vatandaşlarımızın desteklenmeleri halinde neleri başarabileceklerini görüyor, birçok başarı mucizesine şahit oluyoruz. Onların yaşama sevinçleriyle hayata sarılmalarından büyük mutluluk duyuyoruz. Engelli vatandaşlarımızın kendi sorunlarına sahip çıkarak çözüm konusunda büyük gayret göstermeleri, ülkemizde bu konudaki sorunların çözümüne ivme kazandırmıştır. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isterim ki engelli duruma düşmek, hiçbir zaman hayatın sonu olarak değerlendirilmemeli, okumaya, öğrenmeye, sosyal hayata katılmaya bir mani olarak görülmemelidir. 'Engelliler Haftası' nedeniyle, engelli vatandaşlarımıza ve onların ailelerine sağlık, mutluluk ve huzurlu bir yaşam diliyorum. Bu haftanın engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne katkıda bulunmasını temenni ederek, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.
(TB-SK)

10.05.2017 15:32:10 TSI
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