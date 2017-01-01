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ATSO'dan AB Günü kutlaması



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Avrupa Haftası, Antalya Kültür Sanat'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) faaliyet gösteren Antalya Avrupa Birliği Bilgi Merkezi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, ATSO Eğitim ve Araştırma Vakfı, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ve Almanya Federal Cumhuriyeti Antalya Konsolosluğu işbirliğinde 2-9 Mayıs günleri arasında Avrupa Haftası birbirinden renkli etkinliklerle kutlandı.

9 Mayıs Avrupa Günü kapsamında gerçekleşen etkinliklerde, Muratpaşa ilçesinden 9 farklı okuldan 108 öğrenci ile Seyir Günlüğüm Konulu Atölye Çalışması yapıldı. Antalya Kültür Sanat'da sergilenen ErnstKrickl'ın Likya Günlüğü Seyir FotoğrafI Albümündenİzmir'den Antalya'ya kadar gezi hattını inceleyen öğrenciler, daha sonra kendi seyir albümlerini tasarladılar.

İktisadi Kalkınma Vakfı işbirliğinde "Türkiye'nin AB Gündemi, Güncellenen Gümrük Birliğinin İş Dünyasına Etkileri" konulu bir seminer düzenlendi.

Açılış konuşmalarını ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Erol Erkan ve AB Ticaret Ekonomi ve Tarım Bölümü Başkanı Müsteşar Balazs Gargya'nın yaptığı seminerde, İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, İKV Strateji ve İş Geliştirme Müdürü Gökhan Kilit ve İKV Araştırma Müdürü Çisel İleri, değerli görüşlerini katılımcılarla paylaştılar.

9 Mayıs 2017 Salı günü kapanış günü etkinlikleri kapsamında Almanya Federal Cumhuriyeti Antalya Konsolosluğu işbirliğinde 9 Mayıs Avrupa Günü Müzik Dinletisi ve Resepsiyonu gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarını ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin ve Konsolos Martin Vetter'in yaptığı etkinlikte Antalya'nın kardeş şehri olan Nürnberg'den davet edilen sanatçılar Richard Darian ve Giorgi Paresi performansları ile dinleyicilere keyifli bir akşam yaşattılar. Müzik dinletisinin ardından başlayan Resepsiyonda iş adamları, ülke temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri bir araya geldiler.

Avrupa Birliği'nin kuruluş yıl dönümü olarak görülen "Avrupa Günü", 1985 yılından itibaren AB üyesi ve aday ülkelerde kutlanmaktadır. Bu yıl 9 Mayıs Avrupa Günü kutlamaları kapsamında, AB Türkiye Delegasyonu koordinasyonunda 20 ilde faaliyet gösteren AB Bilgi Merkezleri tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi.

(İA-Y)



10.05.2017 15:33:11 TSI

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