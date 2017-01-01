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Sağlık için 10 bin adım attılar



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği sabah yürüyüşleri devam ediyor.

Sağlıklı Kentler Birliği çalışmaları kapsamında "Dünya Sağlık için Hareket Et Günü"nde yürüyüş yapıldı. 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan Ayvalı Dere Parkı ve Koşu Yolu'ndaki yürüyüşe katılanlar, sağlık için 10 bin adım attı. Yürüyüşün ardından, parkta bulunan açık alan spor aletlerinde spor da yapıldı. Yürüyüşe katılanlar arasında yer alan Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Nilgün Berk, "Mahallelerimizde yürüyüşler düzenliyoruz. Bizim hedefimiz hareketli bir yaşam tarzının kültür olarak benimsenmesi. Daha ilkokul çağındaki çocuklarımıza yönelik faaliyetleri daha da önemsiyoruz. Obezite, hipertansiyon, kalp ve damar hastalıklarının doğal tedavisinde yürüyüşün çok önemli olduğunu yaptığımız etkinliklerle anlatıyoruz. Tüm halkımızın sağlıklı bir yaşam için hareketli olmasını istiyoruz. Bunun için de küçük büyük her yaş grubundan halkı yürümeye, koşmaya ve spor yapmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(MŞ)



10.05.2017 15:33:20 TSI

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