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Kaymakam Uzan'dan anaokulu öğrencilerine oyuncak

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:24
Kaymakam Uzan'dan anaokulu öğrencilerine oyuncak
Kaymakam Uzan'dan anaokulu öğrencilerine oyuncak

(Fotoğraflı)

MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Turnalar Anaokulunu ziyaret ederek minik öğrencilere oyuncak dağıttı.
Bulanık Kaymakam Hacı Arslan Uzan, beraberindeki Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ömer Altaş, İlçe Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Aral ile Turnalar Anaokulunu ziyaret ederek, öğrencilere oyuncak hediye etti. Eğitime daima destek verdiklerini ve belirlenen ihtiyaçların giderilmesini temin etmeye gayret gösterdiklerini ifade eden Kaymakam Uzan, gelecek nesillerin iyi yetişmesi için eğitim öğretim ortamlarının daha iyi donanımlara kavuşması adına bir takım desteklerde bulunduklarını söyledi. Uzan, "Özellikle çok önemli olan okulöncesi eğitimini yaygınlaştırmak ve sağlam bir temel oluşturmak için eğitim yuvalarımıza okul malzemeleri ve oyuncaklar dağıttık. Ümit ediyoruz ki öğrencilerimiz bu oyuncaklar sayesinde daha çok başarı gösterirler" dedi.
Okul bünyesinde bulunan anasınıfları ziyaret eden Kaymakam Uzan, çocukların pırıl pırıl oluşundan ve sınıflardaki ortamdan memnun kaldığını belirtip, öğretmen ve idarecilere teşekkür etti.
(MSA-Y)

10.05.2017 15:33:23 TSI
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