YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kurumlararası Voleybol Turnuvası

Kurumlararası Voleybol Turnuvası



(Fotoğraflı)



Hüseyin Türkoğlu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta Kaymakamlığı ve ilçe Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlar arası Voleybol Turnuvası başladı.

Kahta Atatürk Stadında Narince Ortaokulu ile Kahta Toplum Sağlık Merkezi arasında yapılan maç ile başlayan turnuvaya Kahta ilçesinden 18 takım katılıyor. Turnuva hakkında bilgi veren Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, "Turnuvasında kamu kurumlarımızda çalışan personelimiz katılacak. Bu kurumlarımız kendi personeli içerisinde bir takım çıkararak turnuvaya katılacak. Kurumlarımız arasında kaynaşma, dayanışma ve kardeşlik bağlarının gelişmesine katkıda bulunacağına inanıyoruz. 18 takımın katıldığı turnuvanın kurumlarımızın motivasyonunu ve kardeşlik bağlarını pekiştireceğini düşünüyorum. Turnuvaya katılacak olan takımlara şimdiden başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

(HT-SD-Y)



10.05.2017 15:34:48 TSI

NNNN

