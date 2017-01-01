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Yarının umutlarıyla buluştular

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:27
Yarının umutlarıyla buluştular
Yarının umutlarıyla buluştular
- Bay Pando ve arkadaşları Nene Hatun Anaokulunda keyifli anlar yaşattı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Palandöken Gençlik Merkezi ile Hay Hak Sanat Evinin ortak çalışması olan 'Bay Pando ve Arkadaşları ' köy okullarına yönelik etkinliklerine devam ederken, Erzurum'un Aziziye İlçesindeki Nene Hatun Anaokulunu tiyatroyla tanıştırdılar.
''Bay Pando ve Arkadaşları'' isimli çocuk oyunu geleceğin umutlarına keyifli anlar yaşattı. ''Genç Gönüllüler'' ve ''Hay Hak Sanat Evi'' çocukların gönüllerini fethetti!
Palandöken Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Bahtiyar Akan'ın öncülüğünde genç gönüllülerin dağıttığı hediyeler çocukları sevindirdi.
Genç Gönüllüler çocuklar ile yüz boyama, öykü okuma, yap-boz gibi çeşitli oyunlarla, çocuklar ile eğlenceli vakitler geçirdiler. Bu etkinlik sayesinde aynı zamanda, Genç gönüllerden Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde okuyan öğrenciler için de ilk anaokulu deneyimi gerçekleştirildi. Sınıflarda her bir çocuk ile ayrı ayrı ilgilenen genç gönüllüler, çocukların gönlünde yer ettiler. Her bir çocuğun yüzünde ki gülümsemeler genç gönüllerinin bütün yorgunluğunu unutturdu.
Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok, 'Yarının Umutları' gibi sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceğini belirtti.
Gözütok, " Sosyal sorumluluk projelerinin Erzurum'da daha da güçlenmesi gerekiyor. Bizler gibi genç ve sanatsever arkadaşlarımıza her zaman kapımız açık, çocukların yüzünde ki gülümsemeleri ve sevinçlerini asla unutmayacağımız anlardan idi. Erzurum'da bir ilk olarak düzenlenen 'Yarının Umutları' adlı çalışmamız devam etmekte" diye konuştu.
Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Palandöken Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve Genç Gönüllerine bu bu güzel faaliyet ve etkinlikten dolayı teşekkür ederek, minik yürekleri sevindirmenin ve onlara hoşça vakitler geçirmelerini sağlanmasından duyduğu mutluluğu ifade etti.
(ERZ-AT-Y)

10.05.2017 15:36:42 TSI
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