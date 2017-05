YEREL HABERLER / NEVŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. GÖRBİR'den Ünver'e ziyaret

Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Nevşehir'de bir dizi uygulamalarla tüm özel insanların daha iyi şartlarda toplum hayatından yararlanmaları için ortak çabalar ortaya konulduğunu söyledi.

10 Mayıs Dünya Engelliler Haftası nedeniyle Nevşehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Tahir Dağaslan başkanlığında Nevşehir Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği(GÖRBİR) Başkanı Erol Mutlu ve yöneticilerinden oluşan heyet Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver'i makamında ziyaret etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ziyarette yaptığı açıklamada, gerçekte her günün özel insanların günü olduğunu dile getirdi. Ünver, Nevşehir Belediyesi olarak hükümetin özel insanlara ilişkin ortaya koyduğu etkin çalışmalarının ışığında ,özel insanların daha iyi şartlar içerisinde toplum hayatına katılmaları için ciddi çabalar harcandığını ifade etti. Ünver şöyle konuştu: " Özel insanların diğer toplum bireyleriyle aynı şartlar içerisinde yaşamaları anlamında şehrimizde önemli bir farkındalık kültürü oluşturduğumuza inanıyorum. Hükümetimizin bu anlamdaki bir dizi çalışmaları, valiliğimiz ve yerel yönetimler olarak bizlerin sivil toplum örgütleriyle yakın işbirliği ile tüm özel insanların bu toplumda diğer bireylerle birlikte aynı şartlara sahip olduğu inancının artık daha yaygın olduğunu gözlemliyoruz. Özel insanlarımızın, gerek belediyemiz ve gerekse de sivil toplum örgütlerinin ortaya koyduğu bazı projeler kapsamında meslek sahibi olmaları, eğitim alanında becerilerini sergilemeleri bizleri mutlu ediyor. Şehrimizde özel insanlarımızın toplum hayatından daha etkin yararlanmaları için önemli bir dayanışmanın olduğunu gözlemliyoruz. Bu çalışmalar bundan sonraki süreçte de daha etkin bir şekilde devam edecektir. Biz özel insanlarımızı yılın sadece bir günü değil, gerçekte her günü yanımızda hissediyoruz" dedi.

Ziyarette Nevşehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Tahir Dağaslan' da, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver'e, özel insanların yaşam düzeylerinin geliştirilmesi yönünde gerçekleştirdiği çalışmalar için teşekkür etti.

GÖRBİR Başkanı Erol Mutlu' da, Nevşehir Belediyesini her zaman kendi evleri gibi gördüklerini ifade etti. Mutlu, dernek olarak özel insanlara yönelik olarak yürüttükleri her projede büyük yardım gördükleri Belediye Başkanı Hasan Ünver'e teşekkür etti.

10.05.2017 15:43:39 TSI

