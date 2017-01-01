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Kent ormanı yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanıyor

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:36
Kent ormanı yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanıyor
Kent ormanı yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanıyor

(Fotoğraflı)

Beşir Kelleci
BAYBURT (İHA) - Gerçekleştirdikleri başarılı peyzaj çalışmalarıyla Bayburt'taki orta refüj ve kavşakları çeşitli motiflerle donatıp aynı zamanda çiçeklendiren Bayburt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehrin gezmek, piknik yapmak için en çok tercih edilen noktası Şair Zihni Kent Ormanı'nda ki çalışmalarını da hummalı bir şekilde sürdürüyor. Kent ormanında birden çok alanda çalışma gerçekleştiren ekipler burayı yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlıyor.
Her Şeyiyle Eksiksiz Bir Şekilde
Kent ormanında daha önce alan düzleştirme çalışması gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çim serimi öncesi otomatik sulama sisteminin montaj çalışmalarına başlarken bir yandan da buradaki kameriyelerin etrafına çim parke uygulaması gerçekleştiriyor. Bu çalışmalarla eş zamanlı olarak yol düzenleme çalışması da yapan ekipler, Şair Zihni Kent Ormanı'nı her şeyiyle eksiz bir şekilde yeni sezona yetiştirerek vatandaşların hizmetine sunmak adına yoğun mesai harcıyor.
(BK-AT-Y)

10.05.2017 15:45:33 TSI
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