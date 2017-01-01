YEREL HABERLER / ERZİNCAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Erzincan havalimanında 4 ayda 114 bin 840 yolcu uçtu

Erzincan havalimanında 4 ayda 114 bin 840 yolcu uçtu



(Fotoğraflı)



Abdullah Aslan

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Havalimanında 4 ayda 114 bin 840 yolcu hizmet aldı.

DHMİ Genel Müdürlüğünden alınan 4 aylık verilere göre Erzincan Havalimanında 114 bin 840 yolcuya verilen hizmet kapsamında toplam uçak trafiği 925 iken, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise 856 tona ulaştı.

2017 yılı Nisan Ayı istatistiklerine göre ise Erzincan Havalimanı iç hat yolcu trafiği 33 bin 92, dış hat yolcu trafiği 207 olurken toplamda ise 33 bin 299 oldu. İç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 240 olurken, dış hatlar uçak trafiği ise 2 olmak üzere toplam uçak trafiği 242'e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 243 ton olarak gerçekleşti.

(AA-AT-Y)



10.05.2017 15:45:56 TSI

NNNN

