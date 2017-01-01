YEREL HABERLER / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kahramanmaraş Havaalanı Nisan'da 26 bin 30 yolcuya hizmet verdi

Kahramanmaraş Havaalanı Nisan'da 26 bin 30 yolcuya hizmet verdi



Çağrı Solak

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Havaalanı'nın Nisan ayında 26 bin 30 yolcuya hizmet verdiği bildirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından açıklanan 2017 yılı Nisan Ayı Havaalanı İstatistiklerine göre, Nisan ayında Kahramanmaraş Havaalanı'nda iç hat yolcu trafiği 26 bin 30 oldu. İç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise 236 oldu. Dış hatlar uçak trafiği ise 1 oldu.

Nisan ayında Kahramanmaraş Havaalanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise 214 ton olarak gerçekleşti.

2017 Nisan sonu gerçekleşmelerine göre, Kahramanmaraş Havaalanından; 85 bin 521 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği 766'ya, yük trafiği ise 698 tona ulaştı.

(CGR-Y)



10.05.2017 15:47:13 TSI

NNNN

