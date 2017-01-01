ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tatvan'da resim sergisi

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:39
Tatvan'da resim sergisi
Tatvan'da resim sergisi

(Fotoğraflı)

Hakan Okay
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Van Gölü Ortaokulu tarafından yılsonu resim sergisi açıldı.
Tatvan Yaşam AVM'de açılışı Tatvan Belediye Başkan yardımcıları Baki Menteş ve Halis Başaran ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer tarafından gerçekleştirilen sergi, iki gün boyunca ziyarete açık kalacak. Açılış kurdelesini keserek serginin hayırlı olmasını dileyen Menteş, Başaran ve Yüzer, açılışın ardından davetlilerle birlikte sergiyi gezdi.
Düzenlenen sergi ile ilgili bilgi veren Van Gölü Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Sevda Eren, sergide branş öğretmenleri ve öğrencilerin bir dönem boyunca kendi imkanlarıyla yapmış olduğu yaklaşık 200 eserin yer aldığını söyledi. Çalışmaların tuğal üzerine akrilik boya ile yapıldığını anlatan Sevda Eren, serginin iki gün boyunca açık kalacağını dile getirdi. Branş öğretmenleri öncülüğündeki öğrencilerin imkansızlıklar içinde imkan oluşturarak bir birinden başarılı çalışmalara imza attığını kaydeden Eren, "Sergimizde öğrencilerimizin birinci dönem yapmış olduğu yaklaşık 200 eser yer alıyor. Sergimiz iki gün boyunca hem ziyaret hem de satışa açık olacak. Ben bu vesile ile bizlerden destekleri esirgemeyerek böyle güzel bir çalışmanın ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve herkesi sergimizi ziyaret etmeye davet ediyorum" diye konuştu.
(HO-MSA-Y)

10.05.2017 15:49:01 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Vekili Çınar'dan Berat Kandili mesajı
YEREL

BAŞKAN VEKİLİ ÇINAR'DAN BERAT KANDİLİ MESAJI
Adilcevaz'da sulama kanalı yenileme çalışması
YEREL

ADİLCEVAZ'DA SULAMA KANALI YENİLEME ÇALIŞMASI
Bitlis'te terör operasyonu
YEREL

BİTLİS'TE TERÖR OPERASYONU
Bitlis merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

BİTLİS MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
VEDAŞ heyeti engellilerle bir araya geldi
YEREL

VEDAŞ HEYETİ ENGELLİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Bitlis Belediyesinden borç hatırlatması
YEREL

BİTLİS BELEDİYESİNDEN BORÇ HATIRLATMASI
Dağdağan: &quot;İran - Bitlis turizm atağı, bölge ekonomisine katkı sunacak&quot;
YEREL

DAĞDAĞAN: "İRAN - BİTLİS TURİZM ATAĞI, BÖLGE EKONOMİSİNE KATKI SUNACAK"
Çocuklarda ağız ve diş sağlığı
YEREL

ÇOCUKLARDA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
EN ÇOK OKUNANLAR
Aç karnına su içmenin faydaları!
SAĞLIK

AÇ KARNINA SU İÇMEK İÇİN 10 NEDEN!

 1
  • 2 Annesinin izinden gitti, ondan daha meşhur oldu
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!