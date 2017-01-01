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İl müdürü Yolcu, inşaat halindeki ahırları gezdi



(Fotoğraflı)



IĞDIR (İHA) - Iğdır Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Yolcu, Taşburun köyünde yeni yapılmakta ve inşaat halinde olan ahırları gezdi.

Hayvancılığın bölgedeki önemini vurgulayarak hayvan yetiştiricilerinin her zaman yanında olduklarını dile getiren Iğdır Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Yolcu, "Hayvan hastalıklarıyla ilgili mücadele çok önemli. Bu anlamda hem çiftçilerimizin, hem de personellerimizin bilinçli olması gerekiyor" dedi.

(ET-AT-Y)



10.05.2017 15:50:17 TSI

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