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Çiçek şelalesi büyük beğeni topladı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:41
Çiçek şelalesi büyük beğeni topladı
Çiçek şelalesi büyük beğeni topladı

(Fotoğraflı)

Alpaslan Çelik
KARABÜK (İHA) - Karabük Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Kent Meydanında yapımı gerçekleştirilen saksılı çiçek şelalesi büyük beğeni topladı.
Karabük'ün çeşitli noktalarına yapılacak olan çiçek süslemelerinden ilki olan çiçek şelalesi Kent Meydanının önüne yapıldı.
Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte kent estetiğine yönelik çalışmalara ağırlık vermeye başladıklarını belirten Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "Rengarenk çiçeklerin açtığı meydan ve parklarda ortaya çıkan görüntü, vatandaşlarımız tarafından çok beğeniliyor. Kent Meydanına yaptığımız saksılı çiçek şelalesi çalışmamız vatandaşlarımızın büyük beğenisini kazandı. Aileleriyle birlikte meydan ve parklara gelenler günün her saatinde renkli bir seyir keyfi yaşıyor. Rengarenk çiçeklerle donatılan meydan ve şehir merkezlerinde, mevsim itibariyle yıl sonuna kadar çiçeklendirme çalışmalarına aralıksız devam edilecek" dedi.
(AÇ-YE-Y)

10.05.2017 15:45:52 TSI
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