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Vali Arslantaş'ın Berat kandili mesajı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:41
Vali Arslantaş'ın Berat kandili mesajı
Vali Arslantaş'ın Berat kandili mesajı

(Fotoğraflı)

Abdullah Aslan
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Berat Kandili münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı
Vali Arslantaş mesajında; şu ifadelere yer verdi; "Yüce Allah'ın sonsuz af ve mağfiretine ulaşma yolunda önemli bir fırsat olan Berat Kandili'ne ulaşmış olmanın mutluluğu içerisindeyiz.
Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir.
Beraat Gecesi bilerek ya da bilmeden işlediğimiz hata ve günahlardan tövbe edip, kalplerde bıraktığı kirlerden arınma, sıkıntı ile bunalan ruhlarımızın Rabbimizin rahmet ve mağfiretine ulaşması adına Müslümanların önüne açılmış bir fırsat kapısıdır.
Böylesi mübarek bir gecede toplumsal sorumluluklarımızın farkına varıp, tahammül ve hoşgörü içerisinde birbirimizi severek, kini ve nefreti sevgiye, bencilliği fedakârlığa dönüştürmek, güzel olanı paylaşmak bizler için birer fırsattır.
Bu duygular içerisinde, ülkemizin, İslam âleminin birlik, dirlik ve selametine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna, bütün Müslümanların tövbe ve duaların kabulü ile arınması ve affına vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederek; tüm hemşerilerimizin Berat Kandilini kutlar; sevgi ve saygılarımı sunarım."
(AA-AT-Y)

10.05.2017 15:50:47 TSI
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