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Başkan Asya'dan 'Engelliler Haftası' mesajı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:41
Başkan Asya'dan 'Engelliler Haftası' mesajı
Başkan Asya'dan 'Engelliler Haftası' mesajı

(Fotoğraflı)

Nejdet Armağan
MUŞ (İHA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesajı yayımladı.
Engelliler Haftası münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Belediye Başkanı Feyat Asya, engelli vatandaşların toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, desteklemek, önlerindeki tüm engelleri kaldırmak, kaliteli yaşam sürebilmelerini sağlamak ve onlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermenin herkesin sosyal sorumluluğu olduğunu söyledi. Engelliler Haftası'nın dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlandığını hatırlatan Başkan Asya, "Engelliler konusu insani ve vicdani sorumluluk meselesidir. Çünkü her insan bir engelli adayıdır. Dolayısıyla her insanı ve her kurumu ilgilendiren bir meseledir. Bu bağlamda gerek kamu kurum ve kuruluşları, gerekse sivil toplum örgütleri bu meseleyi bir sosyal farkındalık meselesi olarak algılamalıdır" dedi.
Türkiye'de son yıllarda bu alanda ciddi ilerlemelerin olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Feyat Asya, "Ülkemizde son yıllarda her kesim tarafından açıkça görünen, her alanda gelişime ve dönüşüme paralel olarak engelliler konusunda da somut, uygulanabilir projeler ve çalışmalar kendisini göstermiştir. Özellikle hükümetimizin ulusal düzeydeki sosyal politikaları, geçmiş dönemlerle kıyaslanamayacak düzeydedir. Evde bakım hizmeti, evde bakım hizmeti aylığı, sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanması, engellilerin kamuda istihdam edilmelerinin önünün açılması gibi burada ifade edemediğimiz birçok proje ve çalışma uygulanmıştır. Hükümetimizin her alanda olduğu gibi engelliler konusunda da bu hızlı, baş döndüren çalışmalarına ve projelerine yerel yönetimler olarak biz de ayak uydurmaya çalışıyoruz. Bu konudaki sorumluluğun farkındayız. Bu bilinç ve anlayışla kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile çalışmalarımızı sürdürme gayretinde olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası vesilesiyle bütün engelli vatandaşlarımızın haftasını kutluyorum" ifadelerini kulandı.
(NA-MSA-Y)

10.05.2017 15:51:02 TSI
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