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ASKİ araç filosunu genişletiyor

- Sözlü: "Yerli üretim yeni araçlarımızla kentte hizmet kalitesini arttıracağız"



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü kente daha kaliteli hizmet sunmak adına araç filosunu genişletiyor.

ASKİ Genel Müdürlüğü şantiyesinde 15 adet su tankeri (arazöz), 2 adet acil müdahale aracı, 2 adet lowbet olmak üzere toplam 19 aracın tanıtımının yapılarak hizmete girdiği açılış törenine katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "Kente daha kaliteli hizmeti, kendi öz kaynaklarımızla sağlayacağız" dedi.

Göreve geldiklerinden bu yana ASKİ makine parkının genişlediğini belirten Başkan Sözlü, "Araçlarımızın alımında en yüksek yerlilik oranını tercih ettik. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak yerli üretimden yana tavrımızı her noktada gösteriyoruz. Cari açığa reçete olması adına Avrupa standartlarında yerli üretim araçlarımızla Adana'ya hizmete devam edeceğiz" dedi.

(ADN-Y)



10.05.2017 15:52:21 TSI

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