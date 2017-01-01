ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

LÖSEV'den ETSO'ya ziyaret

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:45
LÖSEV'den ETSO'ya ziyaret
LÖSEV'den ETSO'ya ziyaret

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu İrem Aykut ve LÖSEV Sosyal Hizmetler Uzmanı Kardelen Ergin, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis Başkanı Saim Özakalın'ı ziyaret etti.
Lösemi tedavisi gören ve sağlığına kavuşan Atatürk Üniversitesi öğrencisi Mert Kurşun'un da eşlik ettiği ziyarette, ETSO Meclis Başkanı Özakalın'a LÖSEV'le ilgili bilgi veren İrem Aykut, amaçlarının; lösemili ve kan hastası çocukların, sağlık ve eğitim başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olmak olduğunu söyledi. Vakfın ayrıca, lösemi hastalığını tanıtmayı, lösemili çocukların ve ailelerinin sıkıntılarını topluma aktarmayı ve bu vesileyle toplumu bilinçlendirmeyi amaçladığını ifade eden Aykut, LÖSEV'in artık lösemili çocuk hastalarının yanı sıra yetişkin lösemililere ve diğer kanser türlerinde tedavi görev çocuk hastalara da destek verdiğini vurguladı. LÖSEV olarak yürüttükleri faaliyetler hakkında da bilgi veren İrem Aykut, vakfın bölgesel çapta etkinliğinin artırılması için bir çalışma yürüttüklerini ve bu kapsamda ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi. Erzurum'da vakfa kayıtlı 129 lösemi hastası bulunduğunu ve bu hastalarla sürekli irtibat halinde olduklarını kaydeden Aykut, "Bize ihtiyaç duydukları zaman en kısa sürede yanlarında olmaya, onlara destek vermeye çaba gösteriyoruz" dedi. Vakfın en büyük gelir kaynağının bağışlar olduğunu anlatan Aykut, başta hastane, okul, otel ve tatil köyü olmak üzere sadece LÖSEV'e kayıtlı hastaların yararlanabileceği hizmetlerin yanı sıra yürütülen sosyal sorumluluk projeleriyle de hastalara umut olmaya devam ettiklerini dile getirdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın ise, LÖSEV'in çok önemli bir misyon üstlendiğine işaret ederek, özellikle vakfın bölgesel çapta etkinliklerini artıracak çalışmalarda bulunmasını desteklediklerini belirtti. Erzurum'un, hem coğrafi anlamda, hem de sağlık alanında bölgenin merkezi olduğuna dikkati çeken Özakalın, "Bu sebeple Erzurum'un, LÖSEV'in temsilcilik açabileceği doğru bir adres olduğunu düşünüyorum. Zaten çevre illerdeki vatandaşlarımız da bu hastalıkların tedavisi için şehrimize geliyor. Bu yüzden, LÖSEV'in bir temsilciliğinin, zorlu ve yorucu bir tedavi süreci gerektiren bu hastalıklarla mücadele eden ailelerimizin yakınında olması büyük önem taşıyor. Bu konuda, bizim gibi, ilimizdeki diğer STK'ların ve yerel idarelerin de imkanları ölçüsünde ellerinden gelen desteği vereceğine bütün kalbimle inanıyorum. Allah, bu hastalıkla mücadele eden yavrularımıza ve ailelerine güç, kuvvet versin. LÖSEV'e de ayrıca, özveriyle yürüttüğü bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.
(ERZ-AT-Y)

10.05.2017 15:54:42 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Erzurum'da Engelliler Haftası etkinlikleri
YEREL

ERZURUM'DA ENGELLİLER HAFTASI ETKİNLİKLERİ
MHP İl Başkanı Karataş'tan Berat kandili mesajı
YEREL

MHP İL BAŞKANI KARATAŞ'TAN BERAT KANDİLİ MESAJI
Dev mesire alanında sona doğru...
YEREL

DEV MESİRE ALANINDA SONA DOĞRU...
Yarının umutlarıyla buluştular
YEREL

YARININ UMUTLARIYLA BULUŞTULAR
Erzurum AB Bilgi Merkezi'nden, &quot;Avrupa Günü&quot; etkinliği
YEREL

ERZURUM AB BİLGİ MERKEZİ'NDEN, "AVRUPA GÜNÜ" ETKİNLİĞİ
Büyükşehir bilge lider Haydar Aliyev'i andı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BİLGE LİDER HAYDAR ALİYEV'İ ANDI
15 Temmuz şehitleri anısına resim sergisi açtılar
YEREL

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANISINA RESİM SERGİSİ AÇTILAR
Öz'den Aşkale'ye teşekkür ziyareti
YEREL

ÖZ'DEN AŞKALE'YE TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Haydar Aliyev doğum gününde anıldı
YEREL

HAYDAR ALİYEV DOĞUM GÜNÜNDE ANILDI
İşyeri önünden köpek çaldılar
YEREL

İŞYERİ ÖNÜNDEN KÖPEK ÇALDILAR
Palandöken Belediyesi yeni hizmet binası basına tanıttı
YEREL

PALANDÖKEN BELEDİYESİ YENİ HİZMET BİNASI BASINA TANITTI
Selçuk ve Tosun'a son görev
YEREL

SELÇUK VE TOSUN'A SON GÖREV
Öz: &quot;Milletimizin emrindeyiz&quot;
YEREL

ÖZ: "MİLLETİMİZİN EMRİNDEYİZ"
Yazın da merkez olacak
YEREL

YAZIN DA MERKEZ OLACAK
Saç dökülmesinin 13 nedeni
YEREL

SAÇ DÖKÜLMESİNİN 13 NEDENİ
Engellilerden vatandaşlara kandil simidi
YEREL

ENGELLİLERDEN VATANDAŞLARA KANDİL SİMİDİ
Çocuğunuz çok fazla soru mu soruyor?
YEREL

ÇOCUĞUNUZ ÇOK FAZLA SORU MU SORUYOR?
Türkiye örnek oldu
YEREL

TÜRKİYE ÖRNEK OLDU
Diş eti hastalıklarına dikkat
YEREL

DİŞ ETİ HASTALIKLARINA DİKKAT
Otu yeni sesine kavuştu
YEREL

OTU YENİ SESİNE KAVUŞTU
Hovak Kalesi yıkılmaya yüz tuttu
YEREL

HOVAK KALESİ YIKILMAYA YÜZ TUTTU
Milletvekili Aydemir: &quot;Değerlerimizi sahiplenmeliyiz&quot;
YEREL

MİLLETVEKİLİ AYDEMİR: "DEĞERLERİMİZİ SAHİPLENMELİYİZ"
Doğu'da sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor
YEREL

DOĞU'DA SAĞANAK VE KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR
Başkan Sekmen'den Berat Kandili mesajı
YEREL

BAŞKAN SEKMEN'DEN BERAT KANDİLİ MESAJI
EN ÇOK OKUNANLAR
Aç karnına su içmenin faydaları!
SAĞLIK

AÇ KARNINA SU İÇMEK İÇİN 10 NEDEN!

 1
  • 2 Annesinin izinden gitti, ondan daha meşhur oldu
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!