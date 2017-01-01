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LÖSEV'den ETSO'ya ziyaret



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ERZURUM (İHA) - Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu İrem Aykut ve LÖSEV Sosyal Hizmetler Uzmanı Kardelen Ergin, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis Başkanı Saim Özakalın'ı ziyaret etti.

Lösemi tedavisi gören ve sağlığına kavuşan Atatürk Üniversitesi öğrencisi Mert Kurşun'un da eşlik ettiği ziyarette, ETSO Meclis Başkanı Özakalın'a LÖSEV'le ilgili bilgi veren İrem Aykut, amaçlarının; lösemili ve kan hastası çocukların, sağlık ve eğitim başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olmak olduğunu söyledi. Vakfın ayrıca, lösemi hastalığını tanıtmayı, lösemili çocukların ve ailelerinin sıkıntılarını topluma aktarmayı ve bu vesileyle toplumu bilinçlendirmeyi amaçladığını ifade eden Aykut, LÖSEV'in artık lösemili çocuk hastalarının yanı sıra yetişkin lösemililere ve diğer kanser türlerinde tedavi görev çocuk hastalara da destek verdiğini vurguladı. LÖSEV olarak yürüttükleri faaliyetler hakkında da bilgi veren İrem Aykut, vakfın bölgesel çapta etkinliğinin artırılması için bir çalışma yürüttüklerini ve bu kapsamda ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi. Erzurum'da vakfa kayıtlı 129 lösemi hastası bulunduğunu ve bu hastalarla sürekli irtibat halinde olduklarını kaydeden Aykut, "Bize ihtiyaç duydukları zaman en kısa sürede yanlarında olmaya, onlara destek vermeye çaba gösteriyoruz" dedi. Vakfın en büyük gelir kaynağının bağışlar olduğunu anlatan Aykut, başta hastane, okul, otel ve tatil köyü olmak üzere sadece LÖSEV'e kayıtlı hastaların yararlanabileceği hizmetlerin yanı sıra yürütülen sosyal sorumluluk projeleriyle de hastalara umut olmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın ise, LÖSEV'in çok önemli bir misyon üstlendiğine işaret ederek, özellikle vakfın bölgesel çapta etkinliklerini artıracak çalışmalarda bulunmasını desteklediklerini belirtti. Erzurum'un, hem coğrafi anlamda, hem de sağlık alanında bölgenin merkezi olduğuna dikkati çeken Özakalın, "Bu sebeple Erzurum'un, LÖSEV'in temsilcilik açabileceği doğru bir adres olduğunu düşünüyorum. Zaten çevre illerdeki vatandaşlarımız da bu hastalıkların tedavisi için şehrimize geliyor. Bu yüzden, LÖSEV'in bir temsilciliğinin, zorlu ve yorucu bir tedavi süreci gerektiren bu hastalıklarla mücadele eden ailelerimizin yakınında olması büyük önem taşıyor. Bu konuda, bizim gibi, ilimizdeki diğer STK'ların ve yerel idarelerin de imkanları ölçüsünde ellerinden gelen desteği vereceğine bütün kalbimle inanıyorum. Allah, bu hastalıkla mücadele eden yavrularımıza ve ailelerine güç, kuvvet versin. LÖSEV'e de ayrıca, özveriyle yürüttüğü bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(ERZ-AT-Y)



10.05.2017 15:54:42 TSI

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