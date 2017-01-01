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Başkan Kuzu'dan Engelliler Haftası mesajı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:47
Başkan Kuzu'dan Engelliler Haftası mesajı
Başkan Kuzu'dan Engelliler Haftası mesajı

(Fotoğraflı)

Utku Yaşar Cüce
ÇANAKKALE (İHA) - Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, Engelliler Haftası dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.
Başkan Kuzu yayınladığı mesajında; " İnsanlığın en önemli ve en hassas konusudur, engelli vatandaşlarımız ve hayatta karşılaştıkları bir takım engeller. Kimi insan engelli doğar, ancak sağlıklı her insanda bir bakıma engelli olma olasılığı ile karşı karşıya kalabilir ömrü boyunca, fakat son yıllarda engelli kardeşlerimizin daha rahat ve huzur içerisinde yaşamlarını idame ettirebilmeleri adına özellikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar son derece önemlidir. Toplumumuzda engelli vatandaşlarımızın sayısı oldukça fazladır. Engellilere sahip çıkmak, onların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve yaşamlarını kolaylaştırıcı önlemler almak hepimizin ortak sorumluluğudur. Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin içinde bulunduğu bir sağlık sorunu değil, sosyal boyutlarıyla hepimizi yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konudur. Engellilerimiz de olabildiğince tüm toplumsal olaylarda rol aldıklarında, bütün hizmetlerin en iyisine ve güzeline layık olan toplumumuzu zenginleştirecek, aynı zamanda ülkemizi de güçlendirecektir. Bir kez daha unutmamalıyız ki, sağlıklı olan herkes aynı zamanda bir engelli adayıdır, onun için engelli vatandaşlarımıza karşı daha duyarlı ve hoşgörülü davranmamız gerektiğinin bilincinde olmalıyız. Bu bağlamda toplumsal bilincin daha çok artması ümidiyle bütün engelli vatandaşlarımızın Dünya Engelliler Haftası'nı kutlar, tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sevgi ve muhabbetlerimi sunar, tüm insanlığa engelsiz bir yaşam dilerim" ifadelerine yer verdi.
(UYC)

10.05.2017 15:56:50 TSI
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