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SAÜ İHA takımı ikinci oldu



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İnsansız Hava Araçları (İHA) Topluluğu üyelerinden oluşan 'Sakateam' takımı, Türk Hava Yollarının sponsorluğunda gerçekleştirilen 6. Bursa Bilim Şenliğinde düzenlenen yarışmada ikinci oldu.

39 takımın başvuru yaptığı 'İHA Döner Kanat' kategorisindeki yarışmada hazırladığı tasarım raporuyla en yüksek puanı alan Sakateam takımı, boş uçuş, yük taşıma ve yük bırakamadan oluşan 3 görev uçuşunu başarıyla gerçekleştiren tek takım olarak yarışmayı tamamladı. Akademik danışmanlığını Yrd.Doç.Dr Levent Çallı'nın yaptığı, Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümünden Muhammet Ali Ateş, İsmail Suleimanov, Sena Okuşluk, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden Gürkan Türk ile Makine Mühendisliği bölümünden Eyüp Cellek'ten oluşan Sakateam, başarılı görev uçuşları ve raporda gösterdiği başarı sonucunda Döner Kanat kategorisinde ikincilik elde etti. Takım üyeleri, yarışma sonunda ödüllerini Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin elinden aldı.

(BCT-İÇ)



10.05.2017 15:57:04 TSI

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