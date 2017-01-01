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SATSO'dan Başsavcı Özel'e ziyaret



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel'i makamında ziyaret ederek başarılar diledi.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel'i makamında ziyaret etti. Başsavcı ve Başkanların Sakarya ile ilgili düşüncelerini aktardıkları ziyarette Başsavcı Mehmet Özel, Sakarya'nın tüm güzellikleri bünyesinde barındıran özel bir şehir olduğunu vurguladı, ziyaretleri için Başkan Kösemusul ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti.

Başkan Kösemusul ise sıcak karşılama için teşekkür ederek soruları cevaplandırdı, Sakarya'yı anlattı. Sakarya'nın tüm değerleri ile cennet bir şehir olduğunu aktaran Başkan Kösemusul, "Sakarya'mız tüm toplulukların kardeşçe yaşadığı ve potansiyelini avantaja çevirme yolunda hızla ilerleyen bir şehir. Üretim, istihdam ve ihracatta önemli çalışmalarımız var, şehrimiz başarı yolunda. Sakarya'mızın daha hızlı büyümesi ve gelişmesi için tüm dinamikler ortak akılla hep birlikte çalışmak için gayret gösteriyoruz. Sakarya'mızdaki göreviniz hayırlı olsun. Allah'tan kolaylıklar diliyoruz" dedi.

(BCT-İÇ)



10.05.2017 15:57:25 TSI

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