ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vahit Tuna Anadolu Lisesi'nden büyük başarı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:49
Vahit Tuna Anadolu Lisesi'nden büyük başarı
Vahit Tuna Anadolu Lisesi'nden büyük başarı

(Fotoğraflı)

Utku Yaşar Cüce
ÇANAKKALE (İHA) - Okullar Arası Satranç Turnuvasında Türkiye Üçüncülüğünü elde eden Çanakkale Vahit Tuna Anadolu Lisesi öğrencileri büyük sevinç yaşıyor.
Nevşehir'in Avanos ilçesinde düzenlenen "Okullar Arası Satranç Türkiye Birinciliği" şampiyonasında Gençler Genel kategorisinde Çanakkale Vahit Tuna Anadolu Lisesi Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.
Takım kaptanı Berkay Ulaş ve oyuncular Didem Nuray Yurdakul, Faruk Esat, Furkan Aydemir ve Ece Yetim'den oluşan Vahit Tuna Anadolu Lisesi takımı, bölgelerinde şampiyon yirmi iki takım arasında yedi maçta beş galibiyet ile turnuvayı üçüncü sırada tamamlamayı başardı.
Hedeflerinin birinciliği yakalamak olduklarını belirten öğrenciler, Türkiye üçüncülüğünü elde etmenin okullarına ve Çanakkale'ye haklı bir gurur yaşattığını söylediler. Dereceye girmekten son derece mutlu olan öğrencileri, okul yönetimi de tebrik etti.
(UYC)

10.05.2017 15:57:43 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Kuzu'dan Engelliler Haftası mesajı
YEREL

BAŞKAN KUZU'DAN ENGELLİLER HAFTASI MESAJI
Çan Belediyesi'nden hem güldüren hem düşündüren tiyatro gösterisi
YEREL

ÇAN BELEDİYESİ'NDEN HEM GÜLDÜREN HEM DÜŞÜNDÜREN TİYATRO GÖSTERİSİ
Çanakkale'de Hint keneviri operasyonu
YEREL

ÇANAKKALE'DE HİNT KENEVİRİ OPERASYONU
AFAD'tan martı kurtarma operasyonu
YEREL

AFAD'TAN MARTI KURTARMA OPERASYONU
Ünlü radyocu ve sanatçılar ÇOMÜ'de buluştu
YEREL

ÜNLÜ RADYOCU VE SANATÇILAR ÇOMÜ'DE BULUŞTU
Lapseki'de Trafik ve İlk Yardım Haftası etkinlikleri
YEREL

LAPSEKİ'DE TRAFİK VE İLK YARDIM HAFTASI ETKİNLİKLERİ
Üniversite öğrencileri sempozyumda buluştu
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMDA BULUŞTU
Ortaokul öğrencilerinden tiyatro gösterisi
YEREL

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDEN TİYATRO GÖSTERİSİ
Taban köyü hayrı yapıldı
YEREL

TABAN KÖYÜ HAYRI YAPILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Aç karnına su içmenin faydaları!
SAĞLIK

AÇ KARNINA SU İÇMEK İÇİN 10 NEDEN!

 1
  • 2 Annesinin izinden gitti, ondan daha meşhur oldu
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!