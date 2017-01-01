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Vahit Tuna Anadolu Lisesi'nden büyük başarı



(Fotoğraflı)



Utku Yaşar Cüce

ÇANAKKALE (İHA) - Okullar Arası Satranç Turnuvasında Türkiye Üçüncülüğünü elde eden Çanakkale Vahit Tuna Anadolu Lisesi öğrencileri büyük sevinç yaşıyor.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde düzenlenen "Okullar Arası Satranç Türkiye Birinciliği" şampiyonasında Gençler Genel kategorisinde Çanakkale Vahit Tuna Anadolu Lisesi Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Takım kaptanı Berkay Ulaş ve oyuncular Didem Nuray Yurdakul, Faruk Esat, Furkan Aydemir ve Ece Yetim'den oluşan Vahit Tuna Anadolu Lisesi takımı, bölgelerinde şampiyon yirmi iki takım arasında yedi maçta beş galibiyet ile turnuvayı üçüncü sırada tamamlamayı başardı.

Hedeflerinin birinciliği yakalamak olduklarını belirten öğrenciler, Türkiye üçüncülüğünü elde etmenin okullarına ve Çanakkale'ye haklı bir gurur yaşattığını söylediler. Dereceye girmekten son derece mutlu olan öğrencileri, okul yönetimi de tebrik etti.

(UYC)



10.05.2017 15:57:43 TSI

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