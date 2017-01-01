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Sağlıklı yaşam için yürüdüler

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:49
Sağlıklı yaşam için yürüdüler
Sağlıklı yaşam için yürüdüler

(Fotoğraflı)

Barış Türel
MALATYA (İHA) - İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından, 'Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı' kapsamında ve 10 Mayıs Dünya Hareket Günü dolayısıyla bisiklet turu ve yürüyüş etkinliği düzenlendi.
Sağlıklı yaşamın teşviki, obezitenin önlenmesi ve fiziksel aktivitenin desteklenmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılardan bazıları bisikletlerine binerek, bazıları da yürüyerek sağlıklı yaşama dikkat çekti. Kongre ve Kültür Merkezi önünde yapılan etkinlikte bir konuşma yapan İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kemal Şener, sağlıklı yaşamın ve fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekerek, "Sağlıklı bir topluma doğru atılacak en önemli adımlardan biri de fiziksel hareketsizlik ve kötü beslenme ile mücadeledir. Günümüzde hareketsiz yaşam modern toplumlar için en önemli halk sağlığı sorunudur. Teknolojik gelişmeler yaşamı kolaylaştırsa da uzun vadede hareketsiz bireylerin sayısını arttırmakta ve sağlığı olumsuz etkilemektedir. Birçok hastalığın ortak risk faktörlerinden birisi olan hareketsiz yaşam tarzı dünya genelinde ölüme neden olan risk faktörleri sıralamasında dördüncü sırayı almaktadır. Bazı kanserlerin, diyabetin, kalp damar hastalıkların önemli sebepleri arasında fiziksel hareketsizlik olduğu yapılan bilimsel çalışmalarda gösterilmiştir. Fiziksel hareketsizlik yalnızca yetişkinler için değil, çocuklar ve gençler için de ciddi bir sağlık sorunu ve sağlık riski oluşturmaktadır. Çocukluk yaşı obezitenin önlenmesi yetişkin yaş gurubunda obezitenin, erken ölümlerin, sakatlıkların önlenmesi anlamına gelmektedir. Bu çerçevede çocuklara ve gençlere fiziksel aktivite alışkanlıkları kazandırılarak sağlıklarının korunması, gelecekte sağlık sistemimiz üzerinde oluşabilecek potansiyel ekonomik yükün azaltılması konusunda da oldukça önemlidir" ifadelerini kullandı. Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı projesi kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun yurt genelinde 2017 yılı sonuna kadar 1 milyon bisiklet dağıtımını hedeflediğini söyleyen Şener, "Malatya Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak bu proje kapsamında projenin başlangıcından bu güne kadar başta Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla öğrencilerimize ve farklı kurum ve kuruluşlara 4 bin adet bisiklet dağıtımı yaptık. Yıl sonuna kadar Malatya'da toplamda 6 bin bisiklet dağıtmış olmayı hedeflemekteyiz. Bisiklet kullanımının ve günde en az yarım saat yürüyüşün yaygın olduğu toplumlarda obezitenin daha az görüldüğü bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütü sağlığı korumak ve geliştirmek için sedanter yaşam tarzını azaltıp fiziksel aktivite engellerini yok etmeyi hedeflemekte ve buna uygun stratejiler geliştirmektedir. Bunu yaparken, bütünleştirici, çok sektörlü ve ortaklık temelli yaklaşımların desteklenmesi gerekliliğini vurgulamaktadır. Dünya Hareket Günü etkinlikleri kapsamında bugün burada yaptığımız yürüyüş ve bisiklet sürme etkinliğimizin yarınlarımız olan çocuklarımızda, gençlerimizde ve tüm halkımızda fiziksel aktivite konusunda farkındalık oluşturmasını temenni eder, katılım ve katkılarınızdan dolayı herkese şükranlarımı ve saygılarımı sunarım" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından katılımcıların bazıları bisikletlerine binerek bazıları da yürüyerek sağlıklı yaşama vurgu yaptı.
Polisevi önünde son bulan etkinliğe İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kemal Şener, İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Duran, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Bekir Kesriklioğlu, sağlık çalışanları, okul müdürlüleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
(BT-SD-Y)

10.05.2017 15:58:18 TSI
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