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Develi Cumhuriyet Meydanında revizyon çalışması



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Develi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerin Cumhuriyet Meydanındaki oturakları revizyon çalışması tüm hızıyla devam ediyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte Develi halkının vaktini geçirmek için yoğun kullandığı Cumhuriyet Meydanındaki oturakları tamamen sökerek yenileyecek olan ekipler, oturakların daha güzel ve kullanışlıhale getirilmesi için yürüttükleri çalışmalarını en kısa sürede tamamlayarak İlçe halkının kullanımına hazır hale getirileceğini belirtti.

(SK)



10.05.2017 15:59:46 TSI

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