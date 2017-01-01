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Engellilerden tekerlekli sandalye için kermes

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:52
Engellilerden tekerlekli sandalye için kermes
Engellilerden tekerlekli sandalye için kermes

(Fotoğraflı)

Erdi Demür
SAMSUN (İHA) - Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi, derneğin eksiklerini gidermek ve tekerlekli sandalye ihtiyacı olan engellilerin ihtiyacını gidermek için kermes düzenledi.
10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Sakatlar Derneği Samsun Şubesi'nin bahçesinde kermes düzenledi. 10 gün sürecek olan kermesten elde edilen gelirle derneğin eksiklerinin giderilmesi ve tekerlekli sandalye alınması hedefleniyor.
Kermesin açılışında konuşan ve engellilerin her zaman yanında olmaya çalıştıklarını ifade eden AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, "Engelliler konusunda söylenecek çok şey var. Biz her zaman engellileri kendimizin ve toplumun bir parçası olarak görüyoruz. Biz her zaman onlarla birlik ve beraberlik içerisinde hareket ediyoruz. Engellilerin her türlü derdinde ve sıkıntısında yanlarında olmaya çalışıyoruz. İnsanları, engelli veya engelsiz diye sınıflandırmadan herkesi topluma yararlı bireyler olarak görüp ona göre hareket etmemiz lazım. Önümüzdeki dönemde yeni bir sisteme geçeceğiz. Yeni dönemde iktisadi, sosyolojik ve siyasi olarak yeni hedefler ortaya koyarak bu hedeflere toplumun tüm kesimleriyle birlikte hızlı bir şekilde yürümemiz lazım. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine hızlı yürümenin 1. hedefi toplumun tüm bireylerini ve parçalarını kucaklayarak birlik beraberlik içerisinde geleceğe yürümektir" dedi.
Kermesin 10 gün boyunca dernek binasının bahçesinde süreceğini ifade eden Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şube Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu, "10-16 Mayıs Engelliler Haftası olduğundan dolayı kermes açılışımızı yaptık. AK Parti Samsun İl Başkanlığı, kermesin açılması için bize destek oldu. MHP Samsun Kadın Kolları üyeleri de bizle beraber oldular. Kermesimiz 10 gün devam edecek. Samsun halkını bize destek vermeye bekliyoruz. Bu kermesten elde edeceğimiz gelirle, derneğimizin eksiklerini giderip, tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan arkadaşlarımıza tekerlikli sandalye alacağız" diye konuştu.
Kermese ayrıca SGK İl Müdürü Ünal Kaya katılırken, kermes ilk günden itibaren ilgi görmeye başladı.
(ED-SLH-Y)

10.05.2017 16:01:14 TSI
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