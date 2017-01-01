YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Polat Berat Kandilini kutladı

Başkan Polat Berat Kandilini kutladı



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat Berat Kandilini kutlayarak, "Bu günde ailemiz, çevremiz, milletimiz, ülkemiz ve bütün insanlığa karşı olan görev ve sorumluluklarımızı yeniden hatırlayalım" dedi.

Başkan Polat, Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandiline kavuşmanın önemine dikkat çekerek, "Bu önemli gecede ailemiz, çevremiz, milletimiz, ülkemiz ve bütün insanlığa karşı olan görev ve sorumluluklarımızı yeniden hatırlayalım. Tüm dünyada eza ve cefa çeken Müslüman kardeşlerimizi de dualarımızdan eksik etmeyelim. Berat Kandilinin sadece ferdi ve ailevi mutluluğumuzu için değil, toplumsal hayatımızı, barış, huzur, dayanışma ve kardeşliğimiz için vesile olmasını diliyor. Bütün hemşehrilerimin ve tüm İslam Aleminin Berat Kandilini kutluyor, insanlığın barış, huzur ve saadetine, bütün müminlerin affına vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" şeklinde konuştu.

(BT-SD-Y)



10.05.2017 16:01:25 TSI

NNNN

