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Uyuşturucu batağından Avrupa şampiyonluğuna



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Vücut Geliştirme ve Fitness branşında Bedensel engellilerde Avrupa Şampiyonu olan Muhammed Ali Bulgay, Ağrı'da çiçeklerle karşılandı.

Milli Sporcu Muhammed Ali Bulgay, 3-8 Mayıs 2017 tarihleri arasında İspanya'nın Santa Susanna kentinde düzenlenen Vücut Geliştirme ve Fitness Avrupa Şampiyonasında, Tekerlekli Sandalye Engelliler kategorisinde Avrupa Şampiyonu oldu. Ahmed-i Hani Havalimanda ; Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp ve Spor Şube Müdürü Cemil Budak tarafından çiçeklerle karşılanan Avrupa Şampiyonu Muhammed Ali Bulgay, tebrikleri kabul etti.

Avrupa Şampiyonu Muhammed Ali Bulgay'ı tebrik eden Müdür Alp, "Sporun gelişmesi için sportif başarı elde etmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bünyemizdeki sporcularımızın uluslararası alanda derece elde etmesi bizi çok mutlu ediyor. Avrupa Şampiyonumuz, Muhammed Ali Bulgay, inşallah Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu olacak. Kendisini yetiştiren hocalarımıza, evladımızı bugünlere getiren herkese teşekkür ediyorum" dedi. Bulgay ise, elde ettiği Avrupa Şampiyonluğu'ndan ötürü çok mutlu olduğunu söyledi. Bulgay, "Avrupa'da ay yıldızlı bayrağımız altında İstiklal Marşı'mızı okuttum. Allah'a şükürler olsun, ülkeme ve memleketime altın madalya getirdim. Çok mutluyum. Şimdiki hedefim de dünya şampiyonluğu Ülkemi yine gururlandıracağıma eminim. Bu başarımda emeği geçen tüm herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(AG-AT-Y)



10.05.2017 16:01:53 TSI

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