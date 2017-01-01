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Sağlık için hareket et

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:53
Sağlık için hareket et
Sağlık için hareket et

(Fotoğraflı)

ARDAHAN (İHA) - Ardahan Üniversitesi ve Ardahan Halk Sağlığı Müdürlüğü işbirliği ile Yenisey Yerleşkesi'nde "Ardahan, Sağlık İçin Hareket Et" isimli bir etkinlik gerçekleştirildi.
Etkinliğe, Ardahan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şakir Aydoğan, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Havva Vanlı, akademisyenler ile idari personeller ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Etkinlik; bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak, iyi uygulamalara dikkat çekmek, sağlıklı davranışları ve yaşam tarzlarını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında tüm katılımcılar Yenisey Yerleşkesi içerisinde bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından çeşitli spor aktiviteleri gerçekleştirildi.
(OY-AT-Y)

10.05.2017 16:00:50 TSI
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