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Bahar Şenliğinde Ömer Karaoğlu konseri

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:55
Bahar Şenliğinde Ömer Karaoğlu konseri
Bahar Şenliğinde Ömer Karaoğlu konseri

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesinde üç gün sürecek olan bahar şenliği etkinlikleri başladı.
Şenliğin ilk gününde Ömer Karaoğlu'nun sahne aldı. Karaoğlu'nun seslendirdiği birbirinden güzel ezgilere öğrenciler de eşlik etti. Konser sonrası 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Karaoğlu'na çiçek ve plaket takdim etti. Konsere Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Asker ve il müdürleri de katıldı. Bahar şenlikleri kapsamında ayrıca Ceteris Paribus Sanat Topluluğu'nun sahnelediği Komeditasyon adlı oyun sergilendi, Tiyatro oyununa öğrencilerimiz yoğun ilgi gösterdi.
Konserden önce düzenlenen etkinlikte öğrenciler halayla çekerek gönüllerince eğlendi.
(MAD-SD-Y)

10.05.2017 16:03:52 TSI
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