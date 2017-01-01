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Meydanda etli pilav kuyruğu



(Fotoğraflı)



Erdi Demür

SAMSUN (İHA) - Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 'Vakıflar Haftası' nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan etli pilav ikramında uzun kuyruk oluştu.

8-14 Mayıs Vakıflar Haftası nedeniyle Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü çeşitli etkinlikler yapılıyor. Etkinlikler kapsamında bugün Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara bin kişilik etli pilav, tatlı ve ayran ikram edildi.

Etkinlikler hakkında bilgi veren Samsun Vakıflar Bölge Müdür Vekili Cengiz Bedir, "Bugün tüm ülke genelinde olduğu gibi Samsun Bölge Müdürlüğümüzde de Vakıf Haftası Kutlama Etkinlikleri kapsamında vakfedenlerin ruhuna hitap edilmek üzere etli pilav, tatlı ve ayrandan oluşan bir ikram veriyoruz. Samsun, Ordu ve Sinop illerinde de aynı etkinliği gerçekleştiriyoruz. Yine etkinlikler kapsamında yarın akşam vakfedenlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunması olacak. Pazartesi gününden itibaren de vakıf medeniyeti ve Kudüs ile ilgili paneller ve konferanslar yaptık. Yarın da okullarda vakıfların önemi hakkında sunumlar yapılacak" dedi.

Vatandaşlar etli pilav almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

(ED-SLH-Y)



10.05.2017 16:03:58 TSI

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