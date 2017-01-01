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6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı devam ediyor

- Malatya Valisi Mustafa Toprak fuarı ziyaret ederek yazarlarla bir araya geldi



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MALATYA (İHA) - Malatya Valisi Mustafa Toprak 6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarını ziyaret etti.

Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen ve Kültür A.Ş tarafından organize edilen 6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı devam ediyor. Açıldığı ilk günden beri ziyaretçi akınına uğrayan ve Türkiye'nin en büyük fuarları arasında gösterilen Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarını son olarak Malatya Valisi Mustafa Toprak ziyaret etti. Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Malatya Kültür A.Ş Genel Müdürü Sabri Akın ve İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ile birlikte ilk olarak, sanatçılar Tolgahan Sayışman ve Murat Yıldırım'ın imza günü etkinliğine katılan Vali Toprak, Tolgahan Sayışman ve Murat Yıldırım'a Malatya'ya ve kitap fuarına katılımlarından dolayı teşekkürlerini iletti. Vali Toprak, daha sonra fuarda bulunan yayınevleri, yazarlar ve kitapseverlerle bir araya gelerek sohbet etti. Burada konuşan Vali Toprak, kitap fuarının Türkiye'nin en önemli fuarlarından birisi olduğunu ifade ederek,

"Malatya Kitap Fuarı için inşallah bundan sonraki hedef 'Malatya Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı' olmalı. Biz, 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen fuarda hem şehitlerimizi rahmetle andık hem de şehitlerimiz anısına yazılan kitaplarımızı imzalattık. Ben bu vesile ile fuarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. Vali Toprak'ın konuşmasının ardından Malatyalı yazarlar ve yayınevleri Vali Toprak'a kaleme aldıkları eserleri hediye etti.

Öte yandan, 14 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek olan ve her gün faklı bir konuğun ağırlandığı fuara yarın saat 16.30'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de katılacak.

(BT-SD-Y)



10.05.2017 16:05:36 TSI

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