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Fatsa'da lisanslı sporcu sayısı artıyor



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Fatsa İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Halil Bekyürek, son yıllarda ilçe genelinde lisanslı sporcu sayısında büyük bir artış olduğuna söyledi.

İlçede lisanslı sporcu sayısının hızla arttığını belirten Halil Bekyürek, "Son güncel sayılarımıza göre ilçemizde lisanslı sporcu sayımız 850 ulaşırken, bu sayıda basketbol ve futbol dahil değildir. Bu her iki dalı da kattığımızda ilçemizde lisanslı sporcu sayımız 2 bine yakın oluyor. Fatsa'da lisanslı sporcu sayımızı gerçekten çok çok iyi bir durumdadır. Bu sayının ilerleyen süreçte daha da artacağını düşünüyoruz. Tabii bu yükselişi şunu gösteriyor, Fatsa'da spor dallarının yapıldığını ve başarıların oluştuğunu gösteriyor. Lisanslı sporcu sayımız artıkça, kulüp sayımız artıkça, başarılarımızda artıyor. Başarının ve lisanslı sporcu sayısının artışının en önemli unsurları ise birincisi eğitim alanı ve ikincisi malzemedir. Bu noktada ilçemizde son yıllarda spor salonlarını yeniden revize edilerek, sporcu öğrencilerimizin çoğalmasına vesile olmuştur" dedi.

(AA-SLH-Y)



10.05.2017 16:05:43 TSI

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