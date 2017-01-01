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MHP İl Başkanı Karataş'tan Berat kandili mesajı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:57
MHP İl Başkanı Karataş'tan Berat kandili mesajı
MHP İl Başkanı Karataş'tan Berat kandili mesajı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Berat Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Karataş, yayımladığı masajında, Ramazan ayının habercisi, Yüce Allah'ın engin af, mağfiret ve rahmetiyle dolu mübarek Berat Kandilini bir kez daha idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Başkan Karataş, "Rabbimizin rahmeti, mağfireti ve nimeti geniş bir şekilde tecelli ettiği; dert, bela, keder ve musibetlerden kurtuluşu ifade eden Berat, bu engin manaların gerçekleştiği müstesna bir gecenin adıdır. Bu gece kendimizi yenileme, geçmişimizi sorgulama ve geleceğimizi planlama açısından çok önemli bir zaman dilimidir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan bu gece; değişik adlarla da anılmaktadır. Bu geceye, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle 'Mübarek'; kulların günahlarının affolunması ve temize çıkmaları sebebiyle 'Beraat'; kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle 'Rahmet', geceyi iyi değerlendiren kulların seçilerek Salih kullar arasına alınması sebebiyle 'Berat veya Sakk' adı da verilir. Bu gecenin en önemli özellikleri; bu gece bağışlanma ve af gecesidir. Bu gecede yapılan ibadetlerin fazileti çok büyüktür. Anne ve babasını incitenler, başkalarına kin ve düşmanlık besleyenler, kötü ahlak düşkünleri bu gecenin faziletinden yararlanamazlar. Bu gece Şaban'ın 15. gecesidir. Allah Teâlâ bu gecede sahralar dolusu koyunlarının tüyleri sayısınca insanları cehennemden azad eder. Ancak kendisine şirk koşanların, Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana-babasına asi olanların ve ahlaksızlığa pervasızca devam edenlerin yüzüne bakmaz. İnsanların bir sene içerisindeki rızıkları, zengin veya fakir olacakları ve ecelleri gibi mühim hususlar o gece içerisinde meleklere bildirilir. O geceyi ibadet ve tâatla geçirmek ve nafile namaz kılmak sevaptır. Fakat o geceye mahsus belirli bir namaz şekli yoktur. Nitekim Peygamber Efendimiz bu geceyi ibadetle geçirmiş ve Allah'a şöyle dua etmiştir; 'Azabından affına, gazabından rızana sığınır, senden yine sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen seni senâ ettiğin gibi yücesin.' Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.), bizlere de şöyle buyurmuştur; 'Şaban ayının yarısı (Berâat gecesi) gelince, gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Cenâb-ı Allah o gece güneşin batmasıyla dünya göğüne iner ve şöyle der, 'Benden af dileyen yok mu; onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu; rızık vereyim. Şifa dileyen yok mu; şifa vereyim'. Bu tür gün ve gecelerin, dini ve toplumsal hayatta ilahi af, mağfiret ve rahmet temennilerinin zirveye ulaşması, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının da yoğun biçimde yaşamamız temennisiyle, tüm Erzurumlu hemşehrilerimin mübarek kandilini kutlarım." dedi.
(ERZ-AT-Y)

10.05.2017 16:06:03 TSI
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