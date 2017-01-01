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Didim'de Dalyanlar artık yerel balıkçıların

- Didim'deki dalyanlar 5 yıllığına Akköy Su ürünleri kooperatifine kiralandı, teslim işlemi törenle yapıldı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çalışkan

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesinde bulunan Akköy Bölme-Kabahayıt, Batıköy, Karacagöl ve Arapça dalyanlarının 5 yıl süreyle Akköy Su Ürünleri Kooperatifine kiralandı. Kiralamayla ilgili ilçe protokolünün de katılımıyla teslim töreni yapıldı; törende dualar edilip, balık ikramında bulunuldu.

Başaran sitesi içerisinde düzenlenen törene Didim Kaymakamı İskender Yönden, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Aydın İl Tarım Müdürü Fuat Fikret Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Gürkan Kabakçı, Didim Ziraat Odası Başkanı Bahattin Gökdemir, AK Parti İlçe Başkanı Cenk Ünlü, Akköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Cengiz Ovalıoğlu ile mahalle muhtarları, İl ve İlçe Tarım müdürlüğü personelleri ile su ürünleri kooperatifi üyeleri ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından teslim töreninin açılış konuşmasını Akköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Cengiz Ovalıoğlu yaptı. Ovalıoğlu kiralamanın 5 yıllık olduğunu belirterek "Hedefimiz her mutfağa ulaşmak, doğal olan deniz ürünlerini herkesimi ucuz ve kaliteli şekilde aldırabilmek ve herkesin balık yiyebilmesini sağlayabilmek. Planlı kapsamlı üretime dayalı projelerimiz var. Üniversitelerin Su ürünleri birimlerinden yardım ve destek alarak, üretim projelerine başlayacağız. Katılım sağlayan herkese teşekkür ederim" dedi.

Aydın İl Tarım Müdürü Fuat Fikret Aktaş konuşmasında dalyanların balıkçılık açısından önemine değinerek "Dalyan alanları hem deniz hem de karasal alanlardan etkilenen besince zengin sığ su kütlelerine sahip olduklarından dolayı bir çok türden balığın ve diğer organizmaların beslendiği, geliştiği ve yaşamın en az bir devresini geçirdiği korunaklı alanlardır. Gerek biyolojik gerek se ekonomik açıdan verimli olan bu sahalar kara ve deniz çevresine nazaran tartışmasız şekilde yüksek verim içerirler. Balık stoklarının zenginleşmesinden büyük rol oynarlar. Dalyanlar balık yavrularının beslenme ve barınma yeri olmalarından dolayı özel öneme sahiptirler. Geleneksel yöntemlerle su ürünleri avcılığı yapılan dalyanlar, sürdürülebilir balıkçılık açısından büyük öneme sahiptir. Bugün yer teslimi yapacağımı dalyanlar 5 yıl süreyle Akköy su ürünleri kooperatifince işletilecektir. Bu dalyanlarda toplam 70 ton kefal, çipura, levre, yılan balığı ve dil balığı avlanabilecektir. Bu törenin Ülkemiz ve Aydınımıza hayırlı olmasını dilerim."dedi.

Konuşmaların ardından İl Tarım Müdürü Fuat Fikret Aktaş ile Akköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Cengiz Ovalıoğlu birlikte kiralama sözleşmesine imza attı.

Törenin ardından Kuran-ı kerim okunarak dualar edildi. Ardından Akköy Su Ürünleri Kooperatifince hazırlanan balıklar konuklara ikram edildi. Törenin ardından İlçe protokolü deniz kenarında bölgeyi birlikte inceledi ve basına hatıra fotoğrafı çektirdi.

(HÇ-MB-Y)



10.05.2017 16:08:10 TSI

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